La presentación del nuevo Nodo de Innovación en el Parque Tecnológico, Industrial y Científico del Cerro (PTIC) marca un paso fundamental en la estrategia nacional para descentralizar y ampliar las capacidades tecnológicas del país. El evento se realizará el miércoles 26 de noviembre a las 15:00 en el propio parque del Cerro, Montevideo, con la presencia de autoridades nacionales y departamentales vinculadas al desarrollo productivo y educativo.
Un paso al futuro
¿Qué es?: se inaugura un nuevo Nodo en el oeste de Montevideo
El PTIC inaugura un Nodo de Innovación que será referencia para el oeste de Montevideo y parte de una red nacional.