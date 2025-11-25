¿Qué es?: se inaugura un nuevo Nodo en el oeste de Montevideo

Mayor infraestructura para el oeste de Montevideo

El nuevo Nodo de Innovación del PTIC será especialmente relevante para el oeste de Montevideo, una zona que históricamente reclamó mayor infraestructura tecnológica y educativa. Su instalación permitirá articular capacidades entre UTU, el gobierno departamental, el Ministerio de Industria y el propio parque tecnológico, potenciando a estudiantes, trabajadores y empresas de la zona.

La actividad contará con la presencia del intendente de Montevideo, Mario Bergara; la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; la directora general de UTU, Virginia Verderese; el subdirector de UTU, Wilson Netto; el director del PTIC, Reinaldo De Lucca, y el director del Departamento de Desarrollo Económico, Camilo Benítez. La presencia conjunta de autoridades políticas, educativas y productivas muestra el carácter estratégico de la apuesta.

Con este nuevo espacio, Uruguay alcanzará 24 nodos distribuidos en todo el territorio, consolidando un mapa de infraestructura diseñada para acompañar los cambios tecnológicos que transforman la producción, el empleo y la formación profesional. La red se concibe como un motor para dinamizar a las comunidades locales y reducir brechas de acceso al conocimiento.