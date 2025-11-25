Andrés Ojeda fue denunciado por la fiscal Lovesio: ¿Puede ser destituido?

La actuación del senador colorado Andrés Ojeda ha quedado bajo análisis tras la denuncia presentada por la fiscal Silvia Lovesio durante una audiencia judicial el pasado 20 de noviembre. La fiscal planteó la posibilidad de que Ojeda haya incurrido en la violación del artículo 124 de la Constitución de la República al presentar un escrito ante la Fiscalía para reimpulsar una causa de un cliente.
"Inmediata destitución"
