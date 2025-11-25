Andrés Ojeda fue denunciado por la fiscal Lovesio: ¿Puede ser destituido?

La fiscal Lovesio, habría señalado que la posible violación se habría configurado cuando el Senador Ojeda presentó un escrito de 75 páginas solicitando el reexamen de un caso ante la Fiscalía, que es considerada un servicio descentralizado del Poder Ejecutivo.

La fiscal Lovesio solicitó formalmente a la Fiscalía de Corte un informe jurídico para determinar si la acción de Ojeda constituye una violación del artículo 124. Desde la Fiscalía de Corte se confirmó la recepción del informe para su análisis, según informó el periodista.

El senador Andrés Ojeda ha defendido su actuación, señalando que cuenta con un informe del constitucionalista Correa Fleitas que respalda la legalidad de su accionar ante el organismo, afirmó Preve.