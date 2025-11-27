Sánchez: "América Latina debe ser un espacio de paz, democracia y respeto de los derechos humanos"

Indicó que la posición del Gobierno uruguayo en favor del multilateralismo en sus diversas formas “es muy bienvenida”, en un mundo que consideró adverso a la solidaridad y propenso a la compra de armamento.

Sánchez: Uruguay tiene oportunidad para aportar en la resolución pacífica de conflictos

Por su parte, Sánchez destacó la larga tradición de Uruguay en el involucramiento en debates y conflictos internacionales para colaborar al diálogo y la solución pacífica. Como ejemplo, hizo referencia a las misiones de paz que despliega el Ministerio de Defensa Nacional en lugares del mundo caracterizados por conflictos bélicos.

El secretario presidencial remarcó que Uruguay ha bregado por el multilateralismo, y consideró que es un espacio que hoy está en crisis porque hay quienes tratan de debilitar las instancias que lo componen.

Ante ese escenario internacional, Sánchez dijo que desde el Ejecutivo se procura capacitar recursos del Estado y aprender de las mejores prácticas para trabajar en la solución de controversias, a partir de mediaciones. Esto implica construir un acuerdo con los partidos políticos y con la sociedad civil, dijo.

Explicó que, en su reciente participación en el Foro de Oslo sobre Acuerdos de Paz, constató que tanto los países integrantes del grupo como los organismos multilaterales ven en Uruguay una nación seria y con una institucionalidad firme para ofrecer su contribución a la paz en un mundo convulsionado.

El secretario de Presidencia añadió al buen diálogo político nacional y la posibilidad de presentar el buen relacionamiento entre expresidentes la amplia trayectoria de la negociación colectiva y el nivel de participación de la sociedad uruguaya en distintos niveles. “Ese bagaje nos posiciona para contribuir a este proceso”, afirmó.

Con este contexto, sostuvo que Uruguay tiene una oportunidad para aportar en cuanto a la resolución pacífica de conflictos, mediante las instituciones e incorporando a la sociedad civil y al sistema político en general.

"Lo importante es que América Latina debe ser un espacio de paz, democracia y respeto de los derechos humanos, que es un esfuerzo de varias administraciones. Cuidemos, fortalezcamos y presentemos una plataforma que permita presentarnos al mundo diciendo que la buena nueva es que hay esperanza", finalizó.

Lubetkin: Uruguay deba aceptar el reto de una posición activa en la búsqueda de paz

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, remarcó que Uruguay es un Estado reconocido por su apuesta al orden internacional basado en reglas, con una larga tradición de diálogo y consenso que identificó como una característica que el país ha fortalecido durante más de un siglo.

El canciller recalcó la presencia de efectivos militares en misiones de paz de Naciones Unidas, desde los inicios de este tipo de intervenciones. En ese sentido, destacó la labor de los militares uruguayos “en un escenario muy complejo” como es el Congo.

Sobre esa base de valores, indicó que el Gobierno ha colocado el involucramiento en la consecución de la paz y en la prevención de conflictos como uno de sus pilares en materia de política exterior.

Recordó la intervención del presidente Yamandú Orsi en la Asamblea General de Naciones Unidas en setiembre, cuando transmitió una clara vocación de paz y ofreció a Uruguay como anfitrión y facilitador de procesos de diálogo. En ese sentido, afirmó que Uruguay ha avanzado en la promoción de espacios de construcción de diálogo, y mencionó como ejemplos: el Consenso de Brasilia y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), instancias para fomentar acuerdos comunes e interacción entre países de la región.

Lubetkin afirmó que América Latina es y debe seguir siendo un continente de paz y democracia. Esto motiva a que Uruguay deba aceptar el reto de una posición activa en la búsqueda de paz, “lo que implica una responsabilidad que asumimos con convicción”, dijo.

Lazo destacó la estabilidad y la fortaleza republicana y democrática de Uruguay

En tanto, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, destacó que Uruguay cuenta con condiciones como estabilidad institucional y fortaleza republicana y democrática.

Añadió que, desde la cartera que dirige, la nación ha concretado una participación histórica en misiones de paz, algunas desde Naciones Unidas, ámbito en el que, recordó, Uruguay cumple un efectivo rol de promotor de paz.

La cartera de Defensa se suma a esta iniciativa por el convencimiento de que Uruguay se encuentra en una posición estratégica en un continente que si bien tiene muchas desigualdades, continúa siendo un territorio de paz, aseveró Lazo.