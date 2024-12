Diego Polenta y una impactante revelación sobre su futuro

Polenta contó que siempre “quise dar lo mejor para Nacional per no me salió" y sostuvo que es necesario poder reconocer los momentos. En cuanto a su futuro, adelantó que en las próximas horas se irá al campo con su familia "y pensaré qué voy a hacer de mi futuro”.

Para el zaguero y capitán de Nacional, el fallecimiento de Juan Izquierdo “me golpeó mucho" y volvió a catalogar como "atípico" el año. “Hasta acá llegué. Era para retirarme el día que pasó lo de Juan. El grupo, mi familia y mis hijos me dieron ese empujón de seguir”, sentenció.