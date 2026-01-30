Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Australian Open | Carlos Alcaraz | Zverev

Rendidos ante los pies

Djokovic ganó un partido épico y enfrentará a Alcaraz en la final del Australian Open

El tenista español venció en cinco sets a Alexander Zverev e irá por su primer título en el primer Grand Slam del año.

Djokovic avanzó a la final del Australian Open.

Djokovic avanzó a la final del Australian Open.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Noche épica en las semifinales masculinas del Australian Open, en la que Novak Djokovic y Carlos Alcaraz lograron acceder a la gran final del primer Grand Slam de la temporada. El domingo, ambos tenistas se enfrentarán en busca de la corona australiana.

Novak Djokovic sigue más vigente que nunca, y luego de haber perdido los últimos cinco partidos ante Jannik Sinner, finalmente lo pudo doblegar para avanzar a una nueva final del Australian Open. En más de cuatro horas de partido, ambos tenistas regalaron un show único que se terminó decantando a favor del serbio por 3-6, 6-4, 4-6, 6-4 y 6-4.

A primera hora, Carlos Alcaraz y Alexander Zverev protagonizaron un gran partido en el que el español se lo terminó llevando en cinco sets. El partido parecía que se iba de manera sencilla para el número uno del mundo ya que había ganado los primeros dos sets, pero el alemán igualó e incluso sacó para partido en el quinto set, que finalmente se lo llevó Alcaraz por 6-3, 7-6, 6-7,6-7 y 7-5.

El domingo se jugará la gran final del Australian Open, que marcará el décimo enfrentamiento entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, con un historial favorable al serbio de cinco partidos a cuatro. Ya se habían enfrentado en los cuartos de final de la temporada pasada en Australia, con triunfo a favor de Novak Djokovic.

Las finales del Australian Open

En la madrugada de este sábado, más precisamente a las 05:30, se estará disputando la final femenina entre Aryna Sabalenka y Elena Rybakina. La bielorrusa va por su tercer título en Australia y quinto Grand Slam, mientras que la kazaja buscará su primer Australian Open y segundo título de un torneo grande tras haber obtenido Wimbledon en 2022.

Mientras tanto, el domingo a las 05:30, Novak Djokovic estará enfrentando a Carlos Alcaraz. El serbio llega buscando obtener su Grand Slam número 25 y décimo primer título en Australia. Por otro lado, el español va en busca de conseguir su primer título en Australia.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar