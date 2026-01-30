Djokovic ganó un partido épico y enfrentará a Alcaraz en la final del Australian Open

El domingo se jugará la gran final del Australian Open, que marcará el décimo enfrentamiento entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, con un historial favorable al serbio de cinco partidos a cuatro. Ya se habían enfrentado en los cuartos de final de la temporada pasada en Australia, con triunfo a favor de Novak Djokovic.

Las finales del Australian Open

En la madrugada de este sábado, más precisamente a las 05:30, se estará disputando la final femenina entre Aryna Sabalenka y Elena Rybakina. La bielorrusa va por su tercer título en Australia y quinto Grand Slam, mientras que la kazaja buscará su primer Australian Open y segundo título de un torneo grande tras haber obtenido Wimbledon en 2022.

Mientras tanto, el domingo a las 05:30, Novak Djokovic estará enfrentando a Carlos Alcaraz. El serbio llega buscando obtener su Grand Slam número 25 y décimo primer título en Australia. Por otro lado, el español va en busca de conseguir su primer título en Australia.