Batalla campal en partido de OFI terminó con dos jugadores en el hospital

La Copa de Selecciones de OFI volvió a dejarnos un hecho de violencia que empañó el partido en que la selección Absoluta de Guichón (Paysandú) venció por 2 a 1 a Vichadero (Rivera). El encuentro se disputó en el Estadio Municipal Martín Berasain, ubicado en el departamento de Rivera.
Cuando finalizó el partido se desató una batalla campal entre los futbolistas que estaban dentro del terreno de juego, en dónde hubo piñas, patadas voladoras y varios golpes entre los jugadores.
Al finalizar el encuentro, el entrenador de Guichón, Carlos Echeveste, habló con El Telégrafo en dónde aseguró que algunos futbolistas “quisieron pelear y ensuciar el partido desde el comienzo”, y que tras los incidentes, “tuvimos dos jugadores que debieron ser llevados al hospital para controles, pero por suerte están bien y ya regresaron con nosotros”.