Batalla campal en partido de OFI terminó con dos jugadores en el hospital

Al finalizar el encuentro, el entrenador de Guichón, Carlos Echeveste, habló con El Telégrafo en dónde aseguró que algunos futbolistas “quisieron pelear y ensuciar el partido desde el comienzo”, y que tras los incidentes, “tuvimos dos jugadores que debieron ser llevados al hospital para controles, pero por suerte están bien y ya regresaron con nosotros”.