DirecTV y los cables llegaron a un acuerdo por el fútbol uruguayo

También acordó Flow, que ya estaba emitiendo los encuentros de la Copa de la Liga AUF.

En el interior, son muy pocas las empresas que todavía no acordaron con DirecTV para tener el fútbol uruguayo a través del cable lineal, informó el presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), Washington Melo, en Las voces del fútbol, de El Espectador Deportes.

Melo señaló que “la gran mayoría de los cables ya arregló” y que el clásico “va a estar en las pantallas del Interior", aseguró.

Aclaró que, en la mayoría de los casos el fútbol se ofrecerá como producto premium con un sobrecosto al usuario al abono básico, aunque algunos cable del Interior mantendrán la opción de incluirlo en el plan básico.

“En el Interior competimos a precio: algunos lo ofrecerán dentro del básico y otros como premium”, explicó. El valor inicial propuesto por DirecTV-Torneos de 450 pesos mensuales “quedó desdibujado” en el marco de la negociación, explicó Melo.

Sigue la polémica por el streaming

Con respecto al streaming, producto del que la empresa Tenfield resultó adjudicataria, Melo cuestionó a la AUF por las condiciones que estaría imponiendo al negocio digital, en particular, acerca de la prohibición de “castear” la señal del fútbol uruguayo (que la señal del streaming se pase del celular al televisor).

AUF estaría exigiendo que los cableros cierren primero el acuerdo de cable lineal como condición para acceder al streaming, explicó El País.

“Son restricciones no aceptables en el marco de la competencia. Someter un producto a limitaciones tecnológicas va contra cualquier lógica de mercado”, apuntó Melo y defendió la necesidad de contar con ambas plataformas audiovisuales.

Por el momento no hay novedades concretas sobre el streaming “hasta que Tenfield pueda resolver temas contractuales con la AUF”, señaló Melo.

En las últimas horas, CUTA envió una carta a la AUF cuestionando las demoras en el proceso y estas condiciones, las que señala como un ataque a la "libre competencia".

Desde la AUF, el integrante del Ejecutivo, Eduardo Ache, se mostró confiado en que la asociación y Tenfield lleguen a un acuerdo.

Ache manifestó en que el objetivo de la AUF es que “la competencia sea sana” entre DirecTV-Torneos y Tenfield y que “no se maten entre ellos”. Sobre las condiciones cuestionadas del contrato de streaming, prefirió no dar declaraciones.

“Esperemos un poquito a que termine la negociación. Va a terminar bien”, auguró el dirigente, y calificó como “muy buena” la reciente reunión entre abogados de la AUF y Tenfield que se realizó el miércoles de tarde en la calle Guayabos.