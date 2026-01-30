Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales puerto de Montevideo | paro | sindicato

Diferencias salariales

Paro en el puerto de Montevideo: viernes en depósitos y sábado operadores de terminales

El sindicato portuario realiza hasta el sábado de noche un paro de actividades en el puerto de Montevideo por diferendos en los consejos de salarios.

Por Redacción Caras y Caretas

El jueves 29 de de enero a las 23, el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) comenzó un paro en el sector de depósitos del puerto de Montevideo que se extenderá durante 24 horas, hasta la noche de este viernes 30.

A las 23 de este viernes se inicia el segundo día de paro, pero en el sector de operadores de terminal, hasta el sábado de noche.

El paro fue resuelto ante la "falta de acuerdo con las empresas" en la última reunión del Consejo de Salarios, informó a Subrayado el presidente del sindicato, Álvaro Reinaldo.

Sindicato pide 13 jornales asegurados

Estamos muy lejos. Estamos pidiendo estabilidad laboral de 13 jornales asegurados, que no implica una estabilidad económico sino de las prestaciones sociales, de seguridad social”, dijo el dirigente sindical al ser consultado sobre las diferencias que hay con las empresas en la negociación.

El sindicato sostiene que esta estabilidad no se logra con las condiciones actuales acordadas en negociaciones anteriores, y que la falta de un compromiso empresarial obliga a tomar medidas de fuerza para presionar por avances concretos.

El dirigente lamentó la situación, y consideró una contradicción que las empresas que se niegan a garantizar un mínimo de jornales sean las mismas que facturan miles de millones de dólares al año y son responsables de mover el comercio a nivel global.

Hay trabajadores contratados y despedidos el mismo día”, cuestionó Reinaldo sobre la situación de algunos empleados.

El próximo jueves habrá una nueva reunión en el Consejo de Salarios, y si allí no hay acuerdo con las empresas, el Supra analizará nuevas medidas de fuerza.

