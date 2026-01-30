Paro en el puerto de Montevideo: viernes en depósitos y sábado operadores de terminales

Sindicato pide 13 jornales asegurados

“Estamos muy lejos. Estamos pidiendo estabilidad laboral de 13 jornales asegurados, que no implica una estabilidad económico sino de las prestaciones sociales, de seguridad social”, dijo el dirigente sindical al ser consultado sobre las diferencias que hay con las empresas en la negociación.

El sindicato sostiene que esta estabilidad no se logra con las condiciones actuales acordadas en negociaciones anteriores, y que la falta de un compromiso empresarial obliga a tomar medidas de fuerza para presionar por avances concretos.

El dirigente lamentó la situación, y consideró una contradicción que las empresas que se niegan a garantizar un mínimo de jornales sean las mismas que facturan miles de millones de dólares al año y son responsables de mover el comercio a nivel global.

“Hay trabajadores contratados y despedidos el mismo día”, cuestionó Reinaldo sobre la situación de algunos empleados.

El próximo jueves habrá una nueva reunión en el Consejo de Salarios, y si allí no hay acuerdo con las empresas, el Supra analizará nuevas medidas de fuerza.