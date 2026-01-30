El MSP confirmó un segundo caso de sarampión en Montevideo: tuvo contacto con chofer de Cutcsa

El Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó un segundo caso de sarampión en Montevideo. Se trata de una persona que tuvo un contacto cercano con el chofer de Cutcsa que había sido el primer caso detectado en la capital del país por la cartera.
Ya son 14 en todo el país
Actualmente son 14 los casos confirmados de sarampión en todo el país (la mayoría en Río Negro) y cinco son sospechados de ser positivos.