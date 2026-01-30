Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad sarampión | Montevideo | caso

Ya son 14 en todo el país

El MSP confirmó un segundo caso de sarampión en Montevideo: tuvo contacto con chofer de Cutcsa

Actualmente son 14 los casos confirmados de sarampión en todo el país (la mayoría en Río Negro) y cinco son sospechados de ser positivos.

Segundo caso confirmado de sarampión en Montevideo.

Segundo caso confirmado de sarampión en Montevideo.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó un segundo caso de sarampión en Montevideo. Se trata de una persona que tuvo un contacto cercano con el chofer de Cutcsa que había sido el primer caso detectado en la capital del país por la cartera.

El MSP rastreó a todas las personas que tuvieron contacto con el chofer, quien había sido contagiado por una persona que llegó a Uruguay desde Chile.

En total son 14 los casos confirmados en todo el país y cinco son sospechados de ser positivos. Actualmente, no hay ninguna internación por sarampión.

Según el Reporte Nacional de Sarampión, el departamento de Río Negro es el que presenta más casos positivos .

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar