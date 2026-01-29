Carnaval: esta noche "Rusito" González vuelve a subir con Los Muchachos

El texto y la puesta en escena del conjunto son de Agustín Camacho y Joaquín Doldán, mientras que Aníbal González es el encargado de los arreglos corales y musicales del espectáculo.

A La Bartola (Murga)

Luego de dejar muy buenas sensaciones en la prueba de admisión, la murga llega al Teatro de Verano con el espectáculo denominado “Profundo”. Los textos son de Pedro Alfonso, Rodrigo Lema Mundini, Carmela Viñas, Matías Maldonado y Ernesto Álvez.

Los arreglos corales y dirección escénica son de Carmela Viñas que junto a Magalí Romero son quienes se encargan de la puesta en escena. Además, el maquillaje es de Carolina Fontana y el vestuario de Fernando Olita.

Un Título Viejo (Murga)

Con la dirección artística de Maxi Tuala y Fabricio Speranza y la dirección escénica y arreglos corales de Juan “Tacua” Torres, la murga presentará su espectáculo denominado “¡Bienvenidos los que no!”.

Los textos del conjunto son de Fabricio Speranza, Ximena Rebella y Maxi Tuala, mientras que los encargados de la puesta en escena son Ximena Rebella y Fabricio Speranza.

Los Muchachos (Parodistas)

El conjunto dirigido por Marcel Yern sufrió bajas de mucho peso para este Carnaval, pero se movió rápidamente y logró suplirlas con nombres muy interesantes, entre los que destaca el regreso de Gastón “Rusito” Gonzalez.

Con la dirección artística de Christian Moyano y Roberto Rodríguez y los textos de Maximiliano Xicart, Christian Ibarzabal y Maximiliano Pérez, Los Muchachos presentarán su espectáculo denominado “La chance de elegir” en la que harán las parodias de Mujer bonita y la vida de Lula.

Entre los nombres más destacados de su plantel, aparecen Gastón “Rusito” González, Celina Pereyra, Cynthia Patiño, Tabaré Martínez, Lorena Ifrán, Damián Lescano y Javier Martínez.