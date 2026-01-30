Carnaval: A la Bartola fue la gran sorpresa de la noche

Hacete socio para acceder a este contenido

se fue la cuarta

Yambo Kenia presentó un gran espectáculo, volviendo a mostrar una de sus mejores versiones. Un Título Viejo llegó al Teatro de Verano con un muy bue nivel.

Por Fermín Veiga

Luego de una noche sin actividad, se fue la cuarta etapa del Concurso Oficial del Carnaval en el Teatro de Verano, en el que un buen marco de público se hizo presente para ver cuatro espectáculos que funcionaron de manera muy diferente.

Yambo Kenia (Soc. Negros y Lubolos)

La comparsa de la familia Larraura llegó con su espectáculo denominado “Rituales de palabra” en el que nos recorrieron por la historia de los primeros poetas afrodescendientes en nuestro país.

Es una historia muy bien contada e interpretada, que tiene un cuerpo de baile y solistas impresionantes. Mención especial para la propuesta estética de la comparsa, la cuál fue brillante principalmente desde lo que al vestuario respecta.

Es una comparsa histórica, y esta noche, Yambo Kenia volvió a mostrar una de sus mejores versiones.

A La Bartola (Murga)

La gran sorpresa de la etapa. Bajo el concepto de "Profundo" la murga aprovecha para recorrer un montón de problemáticas cotidianas tales como la crisis de la educación, la contaminación y la salud mental. La retirada a los tablados de barrios es formidable.

El texto es interesantísimo, que si bien a medida que pasa el espectáculo va creciendo, engancha casi que al instante con un público que recibió a la murga de brazos abiertos. La mayor flaqueza está a nivel coral ya que por momentos tuvo algún desajuste.

Una propuesta más que interesante de A la Bartola, que pisó con el pie derecho y va a dar que hablar.

Un Título Viejo (Murga)

Una muy buena propuesta de Un Título Viejo, que cantó muy bien pero que ciertos problemas con el audio hicieron que por momentos fuera difícil seguirles el espectáculo.

A nivel textual tiene grandes aciertos como el cuplé en que la murga va a la luna, y una idea muy interesante en el cuplé de Dios y Jesús pero que tanto intercambio hablado hace que se le pierda el ritmo.

Una muy buena primera rueda de Un Título Viejo, que si bien tiene cosas para crecer y mejorar, va a ser una de las murgas que esté peleando un lugar entre las mejores.

Los Muchachos (Parodistas)

Que noche difícil para Los Muchachos, que llegaban con mucha expectativa por el plantel que lograron conformar. Sin embargo, me dio la sensación de que les costó conectar con el público y hacer un espectáculo dinámico y fluido.

La primer parodia se sostiene gracias a un trabajo de Celina Pereyra y Cynthia Patiño mientras que en la parodia de Lula, los quiebres humorísticos no lograron ser efectivos. Coralmente cantan muy bien y tienen solistas de primerísimo nivel.

Quedó gusto a poco de un conjunto del cuál se esperaba mucho, pero tienen mucho margen para crecer de cara a la segunda rueda.

