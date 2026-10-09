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Deportes Clausura |

recta final

Dos partidos claves abren la décima del Clausura que entra en su recta final

Este viernes, MC Torque enfrentará a Danubio a las 17:00 horas, mientras que Deportivo Maldonado recibe desde las 20:00 a Liverpool.

Deportivo Maldonado ante Liverpool por el Clausura.

Deportivo Maldonado ante Liverpool por el Clausura.

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Con dos partidos más que atractivos y que serán determinantes para el tramo final del Campeonato Uruguay, este viernes estará comenzando la décima fecha del Clausura. Peñarol recibirá en el Centenario a Progreso mientras que Nacional visitará a Central Español.

Este viernes comenzará la fecha con el partido entre MC Torque y Danubio en el Estadio Charrúa. Los ciudadanos quieren mantenerse en la pelea del torneo y acercarse en la Anual, mientras que el franjeado necesita sumar de manera urgente para ilusionarse con mantener la categoría.

En la noche estará el plato fuerte de la etapa. Deportivo Maldonado recibirá a Liverpool en el Campus, partido entre dos equipos que se encuentran en la parte alta del Clausura pero que además tienen al fernandino peleando por la Anual.

Además, durante el fin de semana habrá partidos destacados como serán el que van a protagonizar Cerro Largo y Albion por la permanencia, mientras que Defensor Sporting quiere recuperar la senda del triunfo cuando reciba a un Cerro que hoy está en zona roja.

Detalles de la décima fecha del Clausura

Viernes 9 de octubre

17:00 - MC Torque vs Danubio

  • Estadio Charrúa
  • Esteban Ostojich - Daniel Rodrígeuz (VAR)

20:00 - Deportivo Maldonado vs Liverpool

  • Estadio Burgueño Miguel
  • Gustavo Tejera - Daniel Fedorczuk (VAR)

Sábado 10 de octubre

11:00 - Defensor Sporting vs Cerro

  • Estadio Franzini
  • Hernán Heras - Yimmy Álvarez (VAR)

15:00 - Wanderers vs Boston River

  • Parque Viera
  • Javier Feres - Andrés Cunha (VAR)

18:30 - Peñarol vs Progreso

  • Estadio Centenario
  • Mathías de Armas - Antonio García (VAR)

Domingo 11 de octubre

11:00 - Juventud vs Racing

  • Parque Artigas
  • Javier Burgos - Christian Ferreyra (VAR)

15:00 - Cerro Largo vs Albion

  • Estadio Ubilla
  • Esteban Guerra - Jonathan Fuentes (VAR)

18:30 - Central Español vs Nacional

  • Estadio Centenario
  • Leodán González - Diego Dunajec (VAR)

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