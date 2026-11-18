La otra incógnita radica en la situación sanitaria y física de Maximiliano Gómez. Aunque desde la sanidad del club se descartó la existencia de cualquier lesión de entidad, su participación en el cierre del Clausura todavía no está confirmada. La cautela del cuerpo técnico responde a una planificación estratégica: la próxima semana Nacional afrontará un duelo decisivo ante Montevideo City Torque por las semifinales de la Copa AUF Uruguay, una instancia donde el equipo se juega gran parte de sus objetivos del año y para la cual se considera prioritario contar con el delantero en plenitud física.

A estas dudas deportivas se sumó una noticia de fuerte impacto extra-cancha revelada por el medio partidario La Abdón: el extremo argentino Alejandro Martínez quedó inhabilitado para disputar partidos oficiales con la camiseta de Nacional. El conflicto no guarda relación alguna con la institución tricolor, sino que se origina en un litigio legal derivado de su transferencia desde el Club Tijuana de México hacia Talleres de Córdoba en el año 2024.

Según los antecedentes del caso, Martínez había iniciado un reclamo económico contra la entidad mexicana por un porcentaje correspondiente a dicha operación, ante lo cual Tijuana respondió exigiendo la devolución de un pago previo. En junio de 2025, la FIFA desestimó la demanda del futbolista y falló a favor del club azteca, ordenando al jugador reintegrar una suma cercana a los 540.000 pesos mexicanos —un monto aproximado a los 30.000 dólares estadounidenses—. Si bien el argentino apeló la resolución ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), el organismo confirmó el fallo en su contra el pasado 31 de julio del presente año.

La resolución establece que, ante el incumplimiento del pago en los plazos estipulados y tras el pedido de ejecución por parte del Club Tijuana, el futbolista queda suspendido de toda competencia oficial. En términos prácticos, esto significa que Martínez no podrá volver a tener minutos ni en el cierre del Torneo Clausura ni en la definición de la Copa AUF Uruguay. Por el momento no existe una fecha estimada para su retorno a las canchas, ya que su habilitación depende exclusivamente de que salde la deuda económica con el conjunto mexicano.

La renovación de Lucas Rodríguez

Finalmente, en el plano institucional, la directiva de Nacional avanza en la planificación deportiva de cara al próximo año con dos noticias relevantes en materia contractual. Por un lado, se confirmó la renovación automática de Camilo Cándido para la temporada 2027; el vínculo del lateral-volante por izquierda incluía una cláusula por objetivos que exigía disputar al menos el 60% de los encuentros oficiales de la campaña, cifra que el jugador alcanzó el pasado sábado en el duelo frente a Albion. Por otro lado, el club tomó la decisión de ofrecerle la extensión de contrato a Lucas Rodríguez, cuyo vínculo actual expira a fines de diciembre. A sus 33 años, el mediocampista se ha consolidado como uno de los futbolistas más regulares del plantel a pesar de la campaña irregular del equipo, ganándose el respaldo dirigencial para continuar defendiendo la camiseta tricolor.