Deportes Nacional | Miramar Misiones | Maximiliano Gómez

Volvió al triunfo

Dos penalcitos abrieron el partido y Nacional terminó goleando a Miramar Misiones

Nacional volvió a ganar. Venció 3 a 1 a Miramar Misiones con dos penales polémicos que Maximiliano Gómez cambió por gol.

Nacional ganó con dos goles de Maxi Gómez.
Por Redacción Caras y Caretas

Dos polémicos penales sancionados por el árbitro Javier Burgos y un remate de Rómulo Otero a los 40 minutos le dieron tres valiosos puntos a Nacional frente Miramar Misiones en el Gran Parque Central. Dos penalcitos que Maximiliano Gómez cambió por gol en el primer tiempo acabaron encaminando el triunfo tricolor por la 12ª fecha del Torneo Clausura.

Un remate de Rómulo Otero desde afuera del área a los 40 minutos cerró el partido y puso 3 a 0 cuando todavía quedaba un tiempo que terminó sobrando. En el complemento, con el partido ya cerrado, Mauricio Gómez descontó para Miramar.

Miramar quedó al borde

Nacional venía de empatar con Danubio (0-0) y Miramar con Peñarol (2-2) por lo que el triunfo era una necesidad para ambos. Los tres puntos encaminan a Nacional a ganar la Anual ya que Peñarol está a seis unidades, con un partido jugado menos (se enfrenta este domingo a Wanderers).y pone a Miramar virtualmente descendido.

En la antesala del compromiso, Nacional le realizó un homenaje a Hernán Navascués, abogado y docente duraznense que trabaja desde hace 40 años en el club. En el día de su cumpleaños 86, recibió la ovación de todo el Gran Parque Central y le entregaron una camiseta especial.

