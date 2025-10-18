Dos polémicos penales sancionados por el árbitro Javier Burgos y un remate de Rómulo Otero a los 40 minutos le dieron tres valiosos puntos a Nacional frente Miramar Misiones en el Gran Parque Central. Dos penalcitos que Maximiliano Gómez cambió por gol en el primer tiempo acabaron encaminando el triunfo tricolor por la 12ª fecha del Torneo Clausura.
Volvió al triunfo
Dos penalcitos abrieron el partido y Nacional terminó goleando a Miramar Misiones
Nacional volvió a ganar. Venció 3 a 1 a Miramar Misiones con dos penales polémicos que Maximiliano Gómez cambió por gol.