Desde hace algunas semanas Nacional viene sufriendo problemas sanitarios que tienen al técnico Pablo Peirano en alerta. Por ejemplo Nicolás el Ojito Rodríguez hace 3 semanas afuera por lesión, Matías de los Santos también sufrió un desgarro y hace 15 días no está en la convocatoria. A eso le sumamos, Nicolás López quien está entre algodones y todavía en duda para el partido del sábado. Christian Oliva el volante tapón y uno de los mejores jugadores del tricolor, sufrió un desgarro y esta en dudas para lo que resta del clausura. Juan Cruz de los Santos también está con una lesión y ya esta descartado para este fin de semana ante Miramar Misiones. En las últimas horas se especuló con un posible desgarro de Lucas Rodríguez ante Danubio, sin embargo, luego de hacerle estudios se descartó esta posibilidad y se sabe que tuvo un fuerte golpe en su rodilla y entre este jueves y el viernes se lo probará para ver si podrá estar a la orden de Pablo Peirano.
Día clave
Prueban a Lucas Rodríguez y al Diente López y no están descartados
Nacional se prepara para recibir a Miramar Misiones el sábado en el Gran Parque Central. Peirano prueba y arma el equipo.