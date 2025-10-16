Prueban a Lucas Rodríguez y al Diente López y no están descartados

El presente del equipo

También Vairo habló sobre el presente del equipo y de su posición en la tabla anual: "A mí me cuesta entender, a veces, cómo un equipo que va primero en la Anual, debería tener 7 puntos en cancha, es el equipo más goleador del torneo y uno de los menos vencidos, y se habla siempre del mal funcionamiento de Nacional, o que los goles son por individualidades. Evidentemente hay un funcionamiento. Es claro que por momentos, en algunos partidos, no logramos una consistencia a lo largo de todo el partido, pero si Nacional no juega bien, no quiero saber qué podemos decir de los demás. Lo importante es que vamos primeros en la Tabla Anual, somos el equipo más goleador por una diferencia importantísima, y el menos vencido. A veces, sinceramente, cuesta entender por qué se habla tanto de lo que le falta a Nacional. Nosotros, siempre lo digo, somos del medio vaso lleno. Siempre hay que mejorar, pero nos agarramos de lo que hoy tenemos: vamos primeros en la Tabla Anual, tenemos una diferencia importante, somos el equipo más goleador y el menos vencido, no sé qué más se pueda pedir", aseguró

Por último, fue consultado por el fallo del TAS, donde Nacional espera que se le devuelvan los tres puntos que le fueron quitados en este campeonato por los incidentes en la final del Intermedio. "Tenemos las expectativas de que el fallo pueda cambiarse. El viernes 17, a las 9:30 de Uruguay, es la audiencia. Después de eso, supongo que en no más de dos semanas vamos a tener el fallo final. Tenemos expectativa acuerdo a lo que nos dicen los abogados locales, Navascués y Campos, y también el estudio de Brasil que se contrató para esta instancia".