Deportes Rodríguez | Nacional | Gran Parque Central

Día clave

Prueban a Lucas Rodríguez y al Diente López y no están descartados

Nacional se prepara para recibir a Miramar Misiones el sábado en el Gran Parque Central. Peirano prueba y arma el equipo.

Nicolás López y Lucas Rodríguez serán probados hoy en Nacional.
Por Gastón García

Desde hace algunas semanas Nacional viene sufriendo problemas sanitarios que tienen al técnico Pablo Peirano en alerta. Por ejemplo Nicolás el Ojito Rodríguez hace 3 semanas afuera por lesión, Matías de los Santos también sufrió un desgarro y hace 15 días no está en la convocatoria. A eso le sumamos, Nicolás López quien está entre algodones y todavía en duda para el partido del sábado. Christian Oliva el volante tapón y uno de los mejores jugadores del tricolor, sufrió un desgarro y esta en dudas para lo que resta del clausura. Juan Cruz de los Santos también está con una lesión y ya esta descartado para este fin de semana ante Miramar Misiones. En las últimas horas se especuló con un posible desgarro de Lucas Rodríguez ante Danubio, sin embargo, luego de hacerle estudios se descartó esta posibilidad y se sabe que tuvo un fuerte golpe en su rodilla y entre este jueves y el viernes se lo probará para ver si podrá estar a la orden de Pablo Peirano.

Son llamativas las lesiones musculares que está teniendo en la recta final del Clausura el equipo tricolor. Sobre este tema, se refirió ayer el presidente de Nacional Ricardo Vairo en conferencia de prensa.

"Es una preocupación que se está dando, de hecho de aquí me voy a Los Céspedes. También estamos viendo que estas lesiones se están dando en muchos equipos en este tramo final del torneo. Creo que físicamente Nacional está bien. Pero preocupa por la calidad de los jugadores, en el caso de Juan Cruz De los Santos vino a mitad de año y ya tuvo un par de lesiones, queremos que se recupere bien para lo que falta. En el caso de Oliva está en la recta final, para la otra semana ya va a estar pronto. Son 30 jugadores, y es normal que se produzcan este tipo de lesiones. Con todo, no han habido lesiones graves y espero que no las haya", dijo el dirigente.

El presente del equipo

También Vairo habló sobre el presente del equipo y de su posición en la tabla anual: "A mí me cuesta entender, a veces, cómo un equipo que va primero en la Anual, debería tener 7 puntos en cancha, es el equipo más goleador del torneo y uno de los menos vencidos, y se habla siempre del mal funcionamiento de Nacional, o que los goles son por individualidades. Evidentemente hay un funcionamiento. Es claro que por momentos, en algunos partidos, no logramos una consistencia a lo largo de todo el partido, pero si Nacional no juega bien, no quiero saber qué podemos decir de los demás. Lo importante es que vamos primeros en la Tabla Anual, somos el equipo más goleador por una diferencia importantísima, y el menos vencido. A veces, sinceramente, cuesta entender por qué se habla tanto de lo que le falta a Nacional. Nosotros, siempre lo digo, somos del medio vaso lleno. Siempre hay que mejorar, pero nos agarramos de lo que hoy tenemos: vamos primeros en la Tabla Anual, tenemos una diferencia importante, somos el equipo más goleador y el menos vencido, no sé qué más se pueda pedir", aseguró

Por último, fue consultado por el fallo del TAS, donde Nacional espera que se le devuelvan los tres puntos que le fueron quitados en este campeonato por los incidentes en la final del Intermedio. "Tenemos las expectativas de que el fallo pueda cambiarse. El viernes 17, a las 9:30 de Uruguay, es la audiencia. Después de eso, supongo que en no más de dos semanas vamos a tener el fallo final. Tenemos expectativa acuerdo a lo que nos dicen los abogados locales, Navascués y Campos, y también el estudio de Brasil que se contrató para esta instancia".

