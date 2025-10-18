Hacete socio para acceder a este contenido

Política

Saquen las calculadoras

Graciela Bianchi dijo que harán un análisis "científico" de la derrota y la militancia reaccionó

"No hace falta un análisis científico, la fórmula fue nefasta", respondió a un militante a la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi.

Graciela Bianchi, senadora del Partido Nacional.

Por Redacción Caras y Caretas

La senadora Graciela Bianchi se refirió a la autocrítica que inicia el Partido Nacional este fin de semana en Young y dijo que harán un análisis "científico" de la derrota. Muchos militantes le contestaron por redes sociales y sin calculadoras, le recordaron algunas causas que contribuyeron al fracaso de la coalición.

"Hoy se inicia una recorrida nacional (por regiones) del @PNACIONAL que llevará mucho tiempo y esfuerzo para reflexionar sobre el proceso electoral pasado. Se hace con una base de análisis científico realizado por Opción Consultores y mucho análisis político basado en la confraternidad, de un Partido de hombres y mujeres libres y por sobre todo, de ideas. Así se consolida la democracia y se asegura la participación de todos", expresó la legisladora blanca.

La voz de los militantes

Varios militantes nacionalistas le contestaron por redes sociales y le aportaron algunas posibles causas de la derrora:

-"Ni bien se hizo pública la fórmula Delgado/Ripoll muchos nos dimos cuenta que el PN marchaba. Sin ser politólogos ni consultarle a Cifra. La gran soberbia que tienen los cegó".

-"De acuerdo, no hay que analizar mucho, la fórmula fue NEFASTA. En octubre la CORE sacó 100.000 votos MÁS que el FA. En noviembre sacó 100.000 MENOS. Más claro echale agua."

-"Esa fórmula fue perfecta para perder las Elecciones".

-"No hay que analizar mucho, la fórmula fue NEFASTA".

-"Graciela ... no hay mucho que pensar ... nos rifaron ..".

-"Senadora yo les doy la Respuesta que buscan. LA TIBIEZA LOS MATO".

-"Tienen que ponerle garra no ciencia, perdimos por tibios y como vamos perderemos de nuevo. Firmeza ! , convicción!! Eso falta".

