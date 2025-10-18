La senadora Graciela Bianchi se refirió a la autocrítica que inicia el Partido Nacional este fin de semana en Young y dijo que harán un análisis "científico" de la derrota. Muchos militantes le contestaron por redes sociales y sin calculadoras, le recordaron algunas causas que contribuyeron al fracaso de la coalición.
Saquen las calculadoras
Graciela Bianchi dijo que harán un análisis "científico" de la derrota y la militancia reaccionó
"No hace falta un análisis científico, la fórmula fue nefasta", respondió a un militante a la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi.