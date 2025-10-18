Graciela Bianchi dijo que harán un análisis "científico" de la derrota y la militancia reaccionó

-"Ni bien se hizo pública la fórmula Delgado/Ripoll muchos nos dimos cuenta que el PN marchaba. Sin ser politólogos ni consultarle a Cifra. La gran soberbia que tienen los cegó".

-"De acuerdo, no hay que analizar mucho, la fórmula fue NEFASTA. En octubre la CORE sacó 100.000 votos MÁS que el FA. En noviembre sacó 100.000 MENOS. Más claro echale agua."

-"Esa fórmula fue perfecta para perder las Elecciones".

-"No hay que analizar mucho, la fórmula fue NEFASTA".

-"Graciela ... no hay mucho que pensar ... nos rifaron ..".

-"Senadora yo les doy la Respuesta que buscan. LA TIBIEZA LOS MATO".

-"Tienen que ponerle garra no ciencia, perdimos por tibios y como vamos perderemos de nuevo. Firmeza ! , convicción!! Eso falta".