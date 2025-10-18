Salto fue sede del encuentro internacional "Cuencas Hidrográficas Transfronterizas por la Paz"

Texeira puso especial énfasis en el río Uruguay, al que describió como un símbolo histórico, social y cultural que une a las ciudades de Salto y Concordia. Recordó que ambas “nacieron por el río”, aunque en ciertos momentos “le dieron la espalda”, e hizo un llamado a “volver a mirar hacia él”.

Finalmente, el jerarca utilizó la imagen del río para representar las relaciones entre los tres países. “El Uruguay corre tranquilo la mayoría de las veces, pero también tiene sus crecidas y sus playas; es un reflejo de la vida y de las relaciones entre nuestros pueblos”, expresó.