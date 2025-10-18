Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

siguen en brasil

Salto fue sede del encuentro internacional "Cuencas Hidrográficas Transfronterizas por la Paz"

El encuentro reunió a especialistas de Uruguay, Argentina y Brasil para reflexionar sobre la gestión sostenible del agua y el papel integrador de las cuencas.

Encuentro en Salto.
Por Redacción de Caras y Caretas

La ciudad de Salto fue escenario de la jornada inaugural del encuentro internacional “Cuencas Hidrográficas Transfronterizas por la Paz”, una instancia que reúne a autoridades y especialistas de Uruguay, Argentina y Brasil para reflexionar sobre la gestión sostenible del agua y el papel integrador de las cuencas compartidas.

El evento, que continuará en Barra do Quaraí (Río Grande del Sur), comenzó en las instalaciones de Salto Grande, con la participación del secretario general de la Intendencia de Salto, Walter Texeira Núñez, en representación del intendente Carlos Albisu. Texeira dio la bienvenida a los participantes y transmitió el “más fraterno saludo” del Gobierno departamental, subrayando la relevancia de realizar este encuentro en una región que definió como “el territorio de dos pueblos hermanos”.

En su intervención, el jerarca destacó la importancia de valorar y proteger los recursos hídricos. “Esta reunión tan significativa nos hace reflexionar sobre lo que significan las cuencas hidrográficas y toda esa riqueza enorme que tenemos en el agua, de la cual muchas veces no somos conscientes y no cuidamos como se debería”, afirmó.

Texeira puso especial énfasis en el río Uruguay, al que describió como un símbolo histórico, social y cultural que une a las ciudades de Salto y Concordia. Recordó que ambas “nacieron por el río”, aunque en ciertos momentos “le dieron la espalda”, e hizo un llamado a “volver a mirar hacia él”.

Finalmente, el jerarca utilizó la imagen del río para representar las relaciones entre los tres países. “El Uruguay corre tranquilo la mayoría de las veces, pero también tiene sus crecidas y sus playas; es un reflejo de la vida y de las relaciones entre nuestros pueblos”, expresó.

