Yamandú Orsi habló de la eutanasia con León XIV y de una visita papal a Uruguay

"Italia es un factor fundamental por la posición en la que está en la Unión Europea. Sabemos que tenemos algunos países que se resisten, pero que son más difíciles de que se alineen, como el caso Francia y puede ser Polonia. Italia tiene un rol de poder traer a esos actores al voto positivo", indicó.

Papa y eutanasia

En cuando al encuentro con el Papa, el presidente comentó que también se habló sobre la eutanasia.

"Por supuesto, no podía faltar como era obvio el tema de la eutanasia, eso también lo hablé con el papa, era el tema central, por eso llevó más tiempo la conversación (...) estábamos a pocas horas de que se hubiese votado la ley. Hubo intercambio de experiencias y de ideas de lo que ha pasado en otros países también, pero como corresponde cada uno plateando lo que pensamos, también lo que se siente y cómo se sigue caminando juntos", indicó.

"El plato fuerte de haber podido entregarle al papa León algunos obsequios, algunos lujos que tenemos en Uruguay como es una de las obras de Atchugarry", agregó.