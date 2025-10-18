Hacete socio para acceder a este contenido

Política

Volvió de Italia

Yamandú Orsi habló de la eutanasia con León XIV y de una visita papal a Uruguay

Yamandú Orsi llegó este sábado de su viaje por Italia y comentó su encuentro con León XIV.

Yamandú Orsi se reunió con el papa León XIV.
Por Redacción Caras y Caretas

El presidente Yamandú Orsi regresó de su viaje por Italia y adelantó que el Papa León XIV, le manifestó "su intención" de visitar Uruguay en el próximo año y quizá también Argentina, como había previsto el papa Francisco,viaje nunca se llegó a concretar.

El mandatario arribó este sábado al país procedente de Italia y señaló que "fue una muy buena visita" porque se pudo hablar con cada uno de los actores previstos en su visita, dijo a la prensa.

Orsi dijo que Italia pueda cumplir el rol de atraer "el voto positivo" a los países "más difíciles", como Francia y Polonia, para la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

"Italia es un factor fundamental por la posición en la que está en la Unión Europea. Sabemos que tenemos algunos países que se resisten, pero que son más difíciles de que se alineen, como el caso Francia y puede ser Polonia. Italia tiene un rol de poder traer a esos actores al voto positivo", indicó.

Papa y eutanasia

En cuando al encuentro con el Papa, el presidente comentó que también se habló sobre la eutanasia.

"Por supuesto, no podía faltar como era obvio el tema de la eutanasia, eso también lo hablé con el papa, era el tema central, por eso llevó más tiempo la conversación (...) estábamos a pocas horas de que se hubiese votado la ley. Hubo intercambio de experiencias y de ideas de lo que ha pasado en otros países también, pero como corresponde cada uno plateando lo que pensamos, también lo que se siente y cómo se sigue caminando juntos", indicó.

"El plato fuerte de haber podido entregarle al papa León algunos obsequios, algunos lujos que tenemos en Uruguay como es una de las obras de Atchugarry", agregó.

