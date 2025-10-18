Referente carbonero y jugador de la selección uruguaya tiene chances de volver a Peñarol

El futuro de Nahitan Nández , referente indiscutido del Club Atlético Peñarol podría estar nuevamente ligado al club de sus amores a partir de 2026, según información revelada por el periodista Darío Alberti.
De acuerdo con la fuente, existe una firme posibilidad de que el jugador, actualmente en las filas de Al-Qadsiya de Arabia Saudita con contrato vigente, evalúe un regreso al equipo que lo vio nacer profesionalmente.
Un factor clave que potenciaría esta opción es la estrecha relación de amistad entre Nández y el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio. Esta conexión personal podría ser determinante para negociar una salida o una cesión, a pesar de su actual compromiso contractual en el fútbol saudí.
El año 2026 reviste una importancia crucial tanto para el futbolista como para la institución. Para Nández, sería el año de preparación y posible participación en la Copa Mundial de la FIFA, un evento para el cual buscaría estar en la mejor forma deportiva. Paralelamente, 2026 será un año de elecciones presidenciales en el club carbonero, lo que podría añadir un componente estratégico a cualquier movimiento de mercado de esta envergadura.
Si bien la negociación se encuentra en una fase preliminar y sujeta a múltiples factores contractuales, el potencial regreso de un referente de la selección uruguaya genera grandes expectativas en la hinchada mirasol.
El capitán de Peñarol
Nahitan Nández jugó en Peñarol entre 2013 y 2017, disputando 75 partidos de liga (y 86 partidos oficiales sumando copas) y anotando 8 goles con la camiseta aurinegra. Fue integrante del plantel campeón de la Primera División 2015-16 y se marchó a Boca Juniors en 2017 tras consolidarse como una de las piezas clave del equipo.
Actualmente Nández es una de las piezas claves utilizadas por Marcelo Bielsa en la selección uruguaya.