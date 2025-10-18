Referente carbonero y jugador de la selección uruguaya tiene chances de volver a Peñarol

El año 2026 reviste una importancia crucial tanto para el futbolista como para la institución. Para Nández, sería el año de preparación y posible participación en la Copa Mundial de la FIFA, un evento para el cual buscaría estar en la mejor forma deportiva. Paralelamente, 2026 será un año de elecciones presidenciales en el club carbonero, lo que podría añadir un componente estratégico a cualquier movimiento de mercado de esta envergadura.

Si bien la negociación se encuentra en una fase preliminar y sujeta a múltiples factores contractuales, el potencial regreso de un referente de la selección uruguaya genera grandes expectativas en la hinchada mirasol.

El capitán de Peñarol

Nahitan Nández jugó en Peñarol entre 2013 y 2017, disputando 75 partidos de liga (y 86 partidos oficiales sumando copas) y anotando 8 goles con la camiseta aurinegra. Fue integrante del plantel campeón de la Primera División 2015-16 y se marchó a Boca Juniors en 2017 tras consolidarse como una de las piezas clave del equipo.

Actualmente Nández es una de las piezas claves utilizadas por Marcelo Bielsa en la selección uruguaya.