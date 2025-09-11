Durísimo cruce en vivo entre Muñoz y Perchman: "tenés un fetiche conmigo"

Un tenso intercambio se produjo durante la entrevista entre Flavio Perchman, vicepresidente del Club Nacional de Football, y el periodista deportivo Diego Muñoz. El incidente, que tuvo lugar en El Espectador Deportes, se centró en un comentario de Diego Muñoz sobre Rómulo Otero, en la gestión de Perchman en el club, su exposición mediática y una acusación de "enfrentamiento futbolístico" que terminó de desatar la polémica.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Por qué se inició el cruce
Semanas atrás el periodista en una especie de contrapunto distendido y en tono de broma criticó al jugador tricolor y se preguntó si no debería ir de repartidor a Pedidos Ya. Lo que generó su posterior pedido de disculpas públicamente.
Un cruce directo y sin filtros
En la mañana de este jueves se generó un nuevo episodio. El debate, inicialmente centrado en una disculpa pública de Muñoz a Rómulo Otero, escaló rápidamente cuando Perchamn comenzó la entrevista señalando el error del periodista. Muñoz, sorprendido por el comentario le recriminó sus "errores públicos" y su constante presencia en los medios. "Tenés una larga lista. ¿Cuánto gana Erazo? ¿Qué jugadores no iban a seguir en Nacional?", lanzó Muñoz, insinuando que la gestión del vicepresidente había tenido errores en sus exposiciones publicas.
Muñoz explicó que inmediatamente de sus comentarios se había comunicado con Coates y Eguren para hacerle llegar las disculpas al jugador venezolano.
La tensión se intensificó cuando Perchman le sugirió a Muñoz que su postura crítica se debía a un "enfrentamiento deportivo" entre ambos. Esta afirmación desató la rápida reacción del periodista, quien la calificó de "falta de respeto" y defendió su trayectoria de 33 años en el periodismo, negando ser hincha de algún equipo. "Me estás diciendo una cosa respecto de mi sentimiento futbolístico que es mentira y que no te la voy a aceptar", sentenció Muñoz.
Acusaciones mutuas y el "fetiche" de la polémica
El intercambio no se detuvo ahí. Perchman insistió en que Muñoz tiene un "fetiche" con él, refiriéndose a su constante crítica. Muñoz, por su parte, argumentó que sus salidas publicas generan "inestabilidad institucional" por la constante necesidad del dirigente de hablar en todos lados. "Es más, acá estás hablando porque vos pediste la nota", le recordó el periodista.
En el cruce Perchman defendió su gestión recordando el respaldo de la gente en las últimas elecciones del club. "La gente hace ocho meses lo juzgó acá y nos dio ganador al grupo nuestro", afirmó, y concluyó sugiriéndole a Muñoz que había adoptado un apodo de "canciller", insinuando que se cree un diplomático.
Más adelante, la tensión pareció bajar y Muñoz terminó diciéndole a Perchman de tomar un café para explicarle que sus posturas no tienen que ver con enfrentamientos personales ni deportivos.