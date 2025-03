Eduardo Acevedo: "Veo con más chances al Diente que a Fernández para la selección"

Consultado sobre Leo Fernández y Nicolás López, afirmó que el futbolista de Peñarol "no es el mejor diez que vi" pero que "técnicamente es muy bueno", y que hoy en día "se lo está mirando con una óptica, pero cambió el mediocampo y eso lo está sintiendo".

Sobre el delantero de Nacional sostuvo que "es desequilibrante" y que hoy en día lo ve con "más chances en la selección" que las que tiene el jugador aurinegro.

La selección uruguaya y Marcelo Bielsa

Acevedo destacó que "la intensidad para jugar al fútbol es la clave" y esto es algo que busca Marcelo Bielsa con la selección. "Si no vas y volvés con la misma intensidad, no podes jugar en su esquema" y agregó que el argentino "quiere la intensidad permanente pero no permite un error".

El ex entrenador de Nacional sostuvo que de Bielsa "me seduce cuando es perfecto" y puso como ejemplo los rendimientos de la selección ante Argentina en Buenos Aires y ante Chile en Montevideo.

Sin embargo, "no me gusta que vaya a jugar igual los partidos sin tener en cuenta las condiciones como lo son la altura de Quito y el calor de Barranquilla".

Otras de las críticas que vertió contra Bielsa fue el cambio en el relacionamiento con el plantel y remarcó que "si el relacionamiento en la concentración de Uruguay era perfecto, ¿para que lo tocas?".

Las declaraciones de Suárez

Eduardo Acevedo hizo referencia a las declaraciones de Luis Suárez luego de renunciar a la selección y afirmó que "no estuve de acuerdo" debido a que "le dejó un problema a los compañeros".

Puso énfasis en que declaró una vez fuera de la selección, cuando "tenía que pelearla desde adentro", afirmó.