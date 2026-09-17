Carreño actualizó el estado sanitario de Coates y Gómez de cara al domingo

Nacional volvió a a rotar por Copa AUF Uruguay, venció 1-0 a Progreso y se aseguró la clasificación a la fase eliminatoria en primer lugar. Con un ojo puesto en el cruce del domingo ante Defensor Sporting, Daniel Carreño le dio confianza a varios jóvenes que respondieron con solidez.

Pensando en el partido ante los violetas, Carreño afirmó que Sebastián Coates “está descartado para el próximo partido”: “Todavía está en recuperación. Tenemos que esperar un poco más”. Y, acerca de Maximiliano Gómez, respondió: “El jueves o viernes vamos a tomar la decisión sobre si juega de titular, va al banco o lo esperamos una semana más”.

Cumplió por Copa AUF Uruguay

Nacional venció a Progreso 1 a 0 y pasó a los dieciseisavos de final. Con gol de Tiziano Correa a los 32 minutos del primer tiempo de tiro penal el tricolor se quedó con la victoria y ya suma 7 partidos sin perder bajo la conducción de Daniel Carreño.

En un partido que dominó de principio a final, con algunos rendimientos muy altos por ejemplo Luciano Rodríguez en defensa, Luciano González en la mitad de la cancha y el argentino Tomás Veron Lupi siendo el más peligroso en ofensiva.

Daniel Carreño habló luego del encuentro: “Controlamos el partido de forma permanente y no tuvimos muchas zozobras en nuestro arco. Muy bien a algunas individualidades y por momentos, muy bien en la parte colectiva. Este resultado es positivo para nosotros, con una mixtura de un equipo de Progreso que viene con sus problemas”, aseguró.

“Da esa sensación de que nos cuesta cerrar los partidos, nerviosismo. Hay un montón de cosas a las que se debe este tema. Es muy temprano para hacer una evaluación; a mí tampoco me corresponde, porque llevo pocos partidos y quizá mi opinión pueda herir o al plantel o a los que estuvieron antes. No tenemos tanto gol como quisiéramos. Las conclusiones las vamos a sacar a fin de año”.

El entrenador también se refirió a las variantes durante el partido: “Los cambios no solamente fueron por un problema de pánico, pero nos ayudaron a aguantar el partido. Quisimos relevar a algunos jugadores que estaban cansados y a algunos que pueden jugar el fin de semana”.