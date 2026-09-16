Copa AUF Uruguay: Nacional buscará cerrar su clasificación ante Progreso en el Saroldi

A las 15 horas en el Parque Federico Saroldi Nacional se enfrentará a Progreso por la tercera fecha del Grupo 5 de la Copa AUF Uruguay. Como en los dos partidos anteriores, Daniel Carreño optaría por poner en cancha un equipo suplente reforzado con varios juveniles.
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Pero en esta oportunidad es muy probable que uno de los habituales titulares en el campeonato uruguayo tenga su oportunidad. Emiliano Ancheta el pasado sábado recibió su quinta amarilla, esto hace que para el partido frente a Defensor Sporting del próximo fin de semana no este a la orden y por ende, es muy probable que juegue esta tarde en el Saroldi. Pero su presencia no está confirmada, ya que según se supo, el entrenador duda entre Ancheta a Nicolás Rodríguez como lateral derecho
Otra interrogante que tiene Carreño es en el ataque. El técnico tiene dos nombres para un solo puesto: Juan Cruz de los Santos o Alejandro Martínez.
Pasando en limpio y con alguna duda, el probable once sería con Alexis Martin en el arco; Emiliano Ancheta o Nicolás Rodríguez, Luciano Rodríguez, Tomás Viera y Benjamín Núñez; Luciano González, Bruno Zuculini y Agustín Dos Santos, Tomás Veron Lupi, Juan Cruz de los Santos o Alejandro Martínez y Tiziano Correa.
La tabla de posiciones marca que Nacional es líder con 4 puntos, Albion y River Plte tienen 3 y cierra Progreso sin unidades.
Para la hinchada de Nacional las entradas se consiguen en AUF Tickets a un precio de $290 para socios y $490 la general.
Coates y Gómez siguen en duda
Ayer decíamos que Nacional y Carreño aceleraban la vuelta de dos de sus emblemas: Sebastián Coates y Maxi Gómez. Todavía faltan varios días para el partido ante Defensor Sporting, pero no está claro que ambos jugadores puedan estar en el Gran Parque Central. Gómez podría estar en la convocatoria pero Coates todavía sigue con problemas en su rodilla y es muy difícil su participación ante los violetas.