Copa AUF Uruguay: Nacional buscará cerrar su clasificación ante Progreso en el Saroldi

Pasando en limpio y con alguna duda, el probable once sería con Alexis Martin en el arco; Emiliano Ancheta o Nicolás Rodríguez, Luciano Rodríguez, Tomás Viera y Benjamín Núñez; Luciano González, Bruno Zuculini y Agustín Dos Santos, Tomás Veron Lupi, Juan Cruz de los Santos o Alejandro Martínez y Tiziano Correa.

La tabla de posiciones marca que Nacional es líder con 4 puntos, Albion y River Plte tienen 3 y cierra Progreso sin unidades.

Para la hinchada de Nacional las entradas se consiguen en AUF Tickets a un precio de $290 para socios y $490 la general.

Coates y Gómez siguen en duda

Ayer decíamos que Nacional y Carreño aceleraban la vuelta de dos de sus emblemas: Sebastián Coates y Maxi Gómez. Todavía faltan varios días para el partido ante Defensor Sporting, pero no está claro que ambos jugadores puedan estar en el Gran Parque Central. Gómez podría estar en la convocatoria pero Coates todavía sigue con problemas en su rodilla y es muy difícil su participación ante los violetas.