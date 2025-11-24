Eguren sacado en el túnel: "Es un chupa..." y los reclamos a Ruglio

Y allí comenzó el intercambio con los jugadores aurinegros con los que tuvo vaivenes dialecticos que fueron involucrando a actores de reparto, mientras otros trataban de llevar al equipo albo al vestuario y desde la Cataldi se metieron algunos hinchas al terreno de juego.

Insultos en el túnel

Todo ese clima complicado en el campo se traslado al vestuario donde se vio a dirigentes y allegados de Peñarol tratando de separar las entradas a la escalera, entre ellos el Indio Olivera e Ignacio Ruglio que buscaban el rápido pasar para evitar que el clima siguiera elevando su temperatura.

Algún reclamo fuerte entre futbolistas albos, que estaban demorados en su salida, ante funcionarios aurinegros, muchos de seguridad, algo que fue mostrado en la transmisión televisiva donde se dio otro momento pero esta vez entre dirigentes y allegados..

Sebastián Eguren, manager general de Nacional, presente en el ida y vuelta venía recriminando varias cosas al sector de la escalera donde estaban los mirasoles, y claramente se escucha cuando dice: “Es un chupa verga, se mete con los jugadores”.

Consultadas fuentes tricolores aluden que el insulto del albo fue para una persona que describieron como “asesor” de Ruglio, que habría insultado a los futbolistas albos en pleno túnel.

Pero ese no fue el único momento de intercambio entre ambos. Minutos antes del final del cotejo, ya con Ruglio a nivel de cancha, fue encarado por Eguren, quien le preguntó irónicamente para quién iba a ser el próximo estado de whatsapp, dado que esta vez el gol se lo hizo Gonzalo Carneiro y no Maxi Gómez.