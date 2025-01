El 9 argentino por el cual se interesó Nacional luego de generar un escándalo

Así las cosas, ahora apareció un nuevo nombre. Martín Lasarte puso toda su atención en un delantero de Lanús de Argentina para intentar sumar al plantel de cara a la temporada 2025.

La intención de Lasarte es poder darle un aporte más al ataque de su equipo. El entrenador busca un delantero centro, ya que hoy tiene al colombiano Herazo y Bruno Damiani por el cual Nacional espera negociarlo.

La última información es que Nacional se interesó en el centrodelantero argentino de Lanús de 32 años Leandro Díaz. El pasado sábado el jugador protagonizó un escándalo en un amistoso contra Tigre, al agredir a dos jugadores diferentes.

Díaz le pegó una patada a un juvenil del rival y luego una trompada a Barrionuevo, quien había intentado defender a su compañero.

El atacante es uno de los referentes de Lanús, pero, sin embargo, los granates dirigidos por Mauricio Pellegrino, le dieron este lunes unos días de licencia y, en caso de volver, lo hará entrenar de forma diferenciada a sus compañeros, por lo que todo indica que no jugará más en ese club.

En 2024 disputó 21 partidos, anotó tres goles y brindó dos asistencias. Díaz disputó 48 encuentros con 17 goles y cinco asistencias en este ciclo.

Jugó en Estudiantes de La Plata, Atlético Tucumán, Veracruz de México, Atlético Rafaela, Sarmiento de Junín y Ferro Carril Oeste de Argentina. También en Everton de Chile, Huracán y Tigre de su país.

Las conclusiones de Lasarte

Luego de la derrota ante San Lorenzo,a el técnico de Nacional sacó conclusiones valiosas pese al poco tiempo de trabajo. "Es un partido de pretemporada. Ni lavarnos las manos, ni tampoco el mea culpa. Es lo que es. Para nosotros, poder mirar algunos chicos, es la única manera que tenés de evaluar. Hoy utilizamos algunos, hay otros que seguramente participarán en los partidos que siguen. Hay cosas que son auspiciosas. Hay que trabajar y mejorar", dijo el entrenador.

Sobre las futuras incorporaciones el entrenador fue contundente. "Soy cuidadoso en el tema nombres si no están resueltos. Llegar a Nacional es un fin en sí mismo, y que no se termine concretando, para esa persona puede ser un golpe. Lo más importante es tener cautela. Sí puedo hablar de la posición. Particularmente, el tema extremos. A nivel deportivo, el cuerpo técnico estableció, en las reuniones que hemos tenido con el Manager, la necesidad de traer un par de extremos, uno por cada lado. Incluso hemos manejado algunos nombres, pero queda en la interna. Eso es lo que se habló. También seguimos buscando centrodelanteros que hagan una mayor diferencia. Esto no es inhabilitar ni a Bruno Damiani ni a Herazo, que en líneas generales vienen con buenas prestaciones en los últimos tiempos. Seguimos buscando, pero no está fácil", sentenció el entrenador.