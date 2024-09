El adiós de Luis Suárez: el viernes ante Paraguay será su despedida de la selección

“El viernes, me cuesta decirlo, será el último partido con la selección de mi país”, afirmó, confirmando de esa manera su retiro de la selección uruguaya.

Agregó que se trata de “algo que venía pensando, analizando, y es el momento indicado. Tengo mis razones. Es difícil”.

Destacó que el viernes “voy a jugar con la misma tranquilidad del primer partido (en la selección) en 2007”.

"Me retiro de la selección porque yo quiero dar un paso al costado, en el sentido de que hay jugadores con mucha proyección, tengo 37 años y al próximo mundial es muy difícil llegar. Que me retire yo y que no me retiren las lesiones, como se ha dicho, que no me dejen de llamar, eso a mí me reconforta mucho", amplió al responder la pregunta de un periodista.

Y añadió que hasta el último partido se entregó al máximo "y no se fue apagando de a poquito esa llama".

El último partido

“Está confirmado; se lo comuniqué al entrenador”, dijo, consultado acerca de si estaba definido que no estará a la orden ante Venezuela. “Analizando las situaciones, dije: ‘¿Por qué no hacerlo con mi gente, en mi estadio’?”, contó.

Recordó el legado y el ejemplo del “Maestro” Oscar Washington Tabarez señalando que fue “uno de los primeros a los que se lo comuniqué, porque sé lo que es. Él sabe lo que representó para mí en mi carrera en la selección, y se lo hice saber. El 90 % de mi carrera en la selección es de él. Es una persona que me ha dado todo. Le hice un pedido especial para el día viernes, pero yo ya lo conozco, sé cómo es y lo entiendo perfectamente”.

“Lo entendió, le di mis razones y me entendió", sintetizó el goleador.

Tras 50 minutos de conferencia Suárez se retiró invitando al partido del viernes. Afuera cientos de personas, en su mayoría niños y jóvenes vibraban de emoción.