El calendario deportivo del 2026, con el Mundial como el gran evento del año.

El panorama deportivo internacional de 2026 se perfila como uno de los más intensos de la década, con una agenda que recupera el Mundial en los meses de junio y julio. Este año no solo estará marcado por el fútbol, sino también por el regreso de los Juegos Olímpicos de Invierno a suelo europeo, lo que concentra gran parte de la atención mediática en los primeros tres trimestres del calendario.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El Mundial de las 48 selecciones
La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio bajo un formato inédito. Por primera vez, tres países (Canadá, Estados Unidos y México) compartirán la organización de un torneo que contará con 48 equipos participantes en lugar de los 32 habituales. El calendario establece un total de 104 partidos que concluirán con la final en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, consolidando este evento como el eje central de la actividad deportiva del año.
Cita olímpica en Italia
Antes de la llegada del verano, la atención se desplazará a las sedes de Milán y Cortina d'Ampezzo para los Juegos Olímpicos de Invierno. La competencia se llevará a cabo entre el 6 y el 22 de febrero, seguida por los Juegos Paralímpicos en marzo. Esta edición destaca por la incorporación del esquí de montaña como nueva disciplina oficial, sumando un total de 16 deportes que se disputarán en la región alpina.
Definiciones continentales y la Finalissima
El primer trimestre del año concentrará una parte importante de la actividad de selecciones. En Paraguay se definirán los títulos de la Copa América de Futsal y el Sudamericano Sub-20 Femenino. Un momento clave será el 27 de marzo, fecha en la que Argentina y España se medirán en la Finalissima en Lusail, Qatar. Este encuentro enfrentará a los campeones vigentes de América y Europa, sirviendo como una de las últimas pruebas de alto nivel antes del inicio de la preparación mundialista.
Circuitos internacionales de motor y tenis
El automovilismo y el motociclismo también han definido sus aperturas de temporada para marzo, con el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y el Gran Premio de Tailandia de MotoGP. En el ámbito del tenis, el Abierto de Australia abrirá la actividad de Grand Slam en enero, iniciando un ciclo que se desplazará posteriormente a las giras europeas de tierra batida y césped antes del comienzo de la cita mundialista en Norteamérica.