El calendario deportivo del 2026, con el Mundial como el gran evento del año.

Definiciones continentales y la Finalissima

El primer trimestre del año concentrará una parte importante de la actividad de selecciones. En Paraguay se definirán los títulos de la Copa América de Futsal y el Sudamericano Sub-20 Femenino. Un momento clave será el 27 de marzo, fecha en la que Argentina y España se medirán en la Finalissima en Lusail, Qatar. Este encuentro enfrentará a los campeones vigentes de América y Europa, sirviendo como una de las últimas pruebas de alto nivel antes del inicio de la preparación mundialista.

Circuitos internacionales de motor y tenis

El automovilismo y el motociclismo también han definido sus aperturas de temporada para marzo, con el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y el Gran Premio de Tailandia de MotoGP. En el ámbito del tenis, el Abierto de Australia abrirá la actividad de Grand Slam en enero, iniciando un ciclo que se desplazará posteriormente a las giras europeas de tierra batida y césped antes del comienzo de la cita mundialista en Norteamérica.