El CDS vuelve a tener público por Libertadores: ¿Qué elementos no se pueden ingresar?

Noche de Copa Libertadores en el Estadio Campeón del Siglo, en la que por primera vez en esta edición, Peñarol volverá a contar con la presencia de su público como local, cuando desde las 21:30 reciba a Racing por los octavos de final.
Por una sanción impuesta por CONMEBOL, producto del uso de pirotecnia, el elenco carbonero fue sancionado con tres partidos a puertas cerradas, por lo que esta noche el público volverá a alentar a Peñarol en el CDS, encuentro que tiene entradas agotadas.
Para este encuentro, además, se desplegó un fuerte operativo policial producto de una importante cantidad de hinchas de Racing que cruzaron el charco para venir a alentar al equipo argentino.
Los que está prohibido ingresar al Campeón del Siglo
La cuenta oficial de Peñarol, publicó una larga lista de objetos que la seguridad no permitirá ingresar, con el objetivo de evitar futuras sanciones y sobre todo, incidentes entre los parciales.
Las puertas del Campeón del Siglo se abrieron a las 18:30, y el club recomienda "llegar con tiempo de anticipación y con la entrada descargada para evitar demoras y aglomeraciones".