Peñarol enfrenta a Racing por la Libertadores con un cambio en el once titular

Luego de una fase de grupos a puertas cerradas, esta noche Peñarol podrá volver a contar con la presencia de su público cuando reciba a Racing de Avellaneda por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
El encuentro que se jugará en el Campeón del Siglo, comenzará a las 21:30 y tendrá el arbitraje del brasilero Raphael Claus, acompañado por Bruno Pires, Rafael Alves y Bruno Arleu como cuarto árbitro. En el VAR estarán Wagner Reway y Rodrigo Guarizo, también de Brasil.
Para esta noche, Diego Aguirre metería un cambio respecto al equipo que viene de derrotar a Nacional por el Clausura, ingresando Eric Remedi en lugar de Diego García. De esta manera, el once carbonero sería con Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Eric Remedi; Javier Cabrera, Leonardo Fernández; Maximiliano Silvera.
Por el lado de Racing, Gustavo Costas vuelve a tener a disposición a tres futbolistas que estaban en duda, e incluso el uruguayo Gastón Martirena volvería para ser titular. Además, están en la convocatoria Gabriel Arias y Bruno Zuculini.
El once que saldría está noche, formaría con Facundo Cambeses; Marco di Cesare, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez, Duvan Vergara.