Deportes Peñarol |

El camino de la ilusión

Peñarol enfrenta a Racing por la Libertadores con un cambio en el once titular

Eric Remedi ingresaría en el equipo titular en lugar de Diego García. En el elenco argentino, Martirena ya recuperado, volvería al equipo.

Luego de una fase de grupos a puertas cerradas, esta noche Peñarol podrá volver a contar con la presencia de su público cuando reciba a Racing de Avellaneda por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El encuentro que se jugará en el Campeón del Siglo, comenzará a las 21:30 y tendrá el arbitraje del brasilero Raphael Claus, acompañado por Bruno Pires, Rafael Alves y Bruno Arleu como cuarto árbitro. En el VAR estarán Wagner Reway y Rodrigo Guarizo, también de Brasil.

Para esta noche, Diego Aguirre metería un cambio respecto al equipo que viene de derrotar a Nacional por el Clausura, ingresando Eric Remedi en lugar de Diego García. De esta manera, el once carbonero sería con Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Eric Remedi; Javier Cabrera, Leonardo Fernández; Maximiliano Silvera.

Por el lado de Racing, Gustavo Costas vuelve a tener a disposición a tres futbolistas que estaban en duda, e incluso el uruguayo Gastón Martirena volvería para ser titular. Además, están en la convocatoria Gabriel Arias y Bruno Zuculini.

El once que saldría está noche, formaría con Facundo Cambeses; Marco di Cesare, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez, Duvan Vergara.

