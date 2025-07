El "Chengue" Morales explotó contra Lugano y desafió a la Mutual: "voy yo solo contra todos ellos"

Morales criticó a la Mutual

El "Chengue" fue más allá, acusando a la directiva de la Mutual de "agarran a los jugadores que no contestan" y de tenerlos "sumergidos a los sueldos para que ni hablen". En sus declaraciones, Morales cuestionó cómo los jugadores permiten que un futbolista de la selección nacional sea "más importante que un jugador de la C", y afirmó que Lugano "partió la tortilla" al decir: "Sos jugador de la selección, venís conmigo, si no, sos jugador de la Mutual".