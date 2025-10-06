El enojo de Bielsa con un jugador de la selección que pone en riesgo su presencia en el Mundial

La selección uruguaya estará en el Mundial de 2026 y el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa observa jugadores para conformar el plantel que nos representará en Estados Unidos, Canadá y México. Los celestes, comenzarán este lunes los entrenamientos en Malasia para los dos partidos de la fecha FIFA de octubre ante República Dominicana y el combinado de Uzbekistán, clasificado para el Mundial. Los partidos amistosos se jugarán el viernes 10 y lunes 12, respectivamente. En tanto, en las últimas horas se conoció que el técnico Marcelo Bielsa quedó muy molesto con un futbolista que ha estado en prácticamente todas las convocatorias de la selección y era casi segura su presencia en la Copa del Mundo.