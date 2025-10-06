El enojo de Bielsa con un jugador de la selección que pone en riesgo su presencia en el Mundial

La selección uruguaya estará en el Mundial de 2026 y el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa observa jugadores para conformar el plantel que nos representará en Estados Unidos, Canadá y México. Los celestes, comenzarán este lunes los entrenamientos en Malasia para los dos partidos de la fecha FIFA de octubre ante República Dominicana y el combinado de Uzbekistán, clasificado para el Mundial. Los partidos amistosos se jugarán el viernes 10 y lunes 12, respectivamente. En tanto, en las últimas horas se conoció que el técnico Marcelo Bielsa quedó muy molesto con un futbolista que ha estado en prácticamente todas las convocatorias de la selección y era casi segura su presencia en la Copa del Mundo.
Cristian "Kike" Olivera, estaba convocado para los dos amistosos, y no viajó. Si bien el club al que pertenece, Gremio de Porto Alegre, adujo que el futbolista no tiene ninguna lesión, en las últimas horas, desde el lado del jugador, surgieron versiones diferentes.
Enorme malestar de Bielsa
Según informó este lunes Referí, existe enorme malestar del cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa, con Kike Olivera. El delantero de Gremio primero estuvo reservado para viajar a Malasia a disputar los encuentros contra República Dominicana y Uzbekistán, y luego quedó en la convocatoria final.
No obstante, Kike Olivera adujo estar lesionado y por eso no viajó. Desde el seno de la selección uruguaya se comunicaron con su club, Gremio, que en más de una ocasión informó que el delantero no tiene ninguna lesión.
Si bien el futbolista no ha jugado con Gremio en los últimos partidos, la prensa gaúcha informó que es por decisión técnica.
En definitiva, La comunicación de Gremio a la selección fue que el jugador no está lesionado, lo que motivó el gran enojo de Marcelo Bielsa con Kike Olivera y deja abierto un gran paréntesis acerca de qué podrá pasar con el delantero en el futuro dentro del combinado nacional.