Presupuesto: este lunes comienza la votación en comisión y apuntan a reforzar algunas áreas

La bancada del Frente Amplio se ha concentrado en ordenar sus prioridades y evaluar cómo “amalgamarlas” ante los planteos de la oposición, sobre todo, en vista de que el oficialismo necesita el apoyo de –por lo menos– dos diputados opositores para aprobar el presupuesto en la cámara baja.

En ese marco, el FA espera cerrar un acuerdo con CA para poder presentar las propuestas de reasignación que han trabajado junto al equipo económico.

Las áreas a reforzar

En cuanto a las áreas que necesitan ser reforzadas, hay coincidencias entre la oposición y el oficialismo: educación –en sus distintos niveles, pero principalmente la Universidad de la República y la Universidad Tecnológica–, seguridad pública y el sistema judicial, tanto el Poder Judicial como la Fiscalía General de la Nación.