Sociedad

Homicidio

Investigan tiroteo que dejó un hombre muerto cerca de un local nocturno

El hombre fue baleado en el barrio Cordón, la policía investiga los hechos y analiza las pruebas para dar con los responsables.

Homicidio

Investigan homicidio
Por Redacción Caras y Caretas

Un hombre fue asesinado en la madrugada de este lunes en el barrio Cordón, tras ser víctima de un ataque con arma de fuego en la intersección de Cerro Largo y Piedra Alta. La policía investiga el homicidio.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 4:00 de la mañana, en las inmediaciones de un local nocturno. Según la información policial primaria, la víctima se encontraba en la esquina, a bordo de una motocicleta, cuando fue abordada por atacantes que pasaron por el lugar y efectuaron múltiples disparos.

El hombre herido por el tiroteo fue trasladado de inmediato a un centro de salud, pero lamentablemente falleció mientras recibía atención por parte del equipo médico de urgencia.

Tareas de investigación

En la escena del crimen, la Policía Científica halló varios casquillos de bala, confirmando la intensidad del ataque.

La investigación está a cargo del Departamento de Homicidios y la Fiscalía competente. Las autoridades se encuentran realizando gestiones para acceder a las cámaras de seguridad de la zona, una pieza clave para intentar identificar a los responsables de este violento suceso.

