Olivera se defendió y dio sus explicaciones de por qué no viajó a Malasia

El extremo uruguayo de Gremio de Porto Alegre, Cristian Olivera, quedó fuera de los amistosos de la selección uruguaya en Malasia, ante República Dominicana el viernes y con Uzbekistán el lunes, por un edema que le impidió estar a la orden los últimos dos partidos de Gremio. Antes fue suplente el domingo 28 ante Vitória, y jugó por última vez el 25 de setiembre.
En las últimas horas circuló la versión de que había molestia en el técnico Marcelo Bielsa con el atacante, porque en la comunicación con su club no dejaron constancia de la existencia de una lesión. “La gente siempre habla para criticar y hacerle mal al jugador”, dijo el extremo en diálogo con La mañana del fútbol en El Espectador Deportes.
“Yo estoy cargado, con una lesión. No es un desgarro, pero sí estoy cargado. Cuando hice el examen me salió un edema, que es cuando el músculo está cargado. Por eso no viajé. El examen lo tiene Gremio y ellos mandaron todo a la selección. Está todo corroborado”, señaló Olivera.
“El profe Santiago Ferro me llamó y me preguntó cómo me había sentido y cómo estaba para viajar. Yo, un día antes del último entrenamiento, le dije que estaba sumamente cargado y que en la prueba me salió un edema. Quedé en probarme en el último entrenamiento del sábado para evaluarme y avisar”, recordó.
“Cuando me fui a evaluar no podía ni doblar la pierna, así que llamé al profe y le dije que no podía viajar. Si viajaba en esas condiciones no iba a darle el 100% al equipo”, le dijo a Ferro, uno de las encargados de la preparación física en la celeste. “Me dijo que estaba perfecto. Que era una decisión mía cuidarme y recuperarme de la mejor manera para volver mejor”, añadió.
"La vengo peleando para estar en el Mundial"
“Me hicieron una prueba para ver si podía hacer fuerzas y piques, pero no podía. Yo tenía unas ganas tremendas de ir. ¡Si sabía que esta era mi chance de ganarme un lugar para ir al Mundial!”, comentó sobre la versión de que no quiso viajar, y aclaró que en su club le dijeron que “si jugás o entrenás fuerte, como se hace en cualquier lado, podés desgarrarte”.
“La vengo peleando muchísimo para estar en el Mundial, pero esto fue un malentendido entre Gremio y la selección. Yo la voy a seguir peleando para estar en el Mundial. Voy a seguir rompiéndola en Gremio para estar en la próxima fecha FIFA”, concluyó.