El inesperado convocado para el amistoso entre Uruguay y Costa Rica

Aún no se sabe quién entrenará a esta selección, pero se estima que puedan llegar a hacerse cargo los encargados de las selecciones juveniles, ya sea de la sub 15 como de la sub 17. El nombre final se conocerá en las próximas horas. Según informó el periodista Brahian Kuchman, “la lista de convocados será seleccionada por la dirección de Selecciones de AUF” y que el entrenador sólo los entrenará y los dirigirá en los partidos.