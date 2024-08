El insólito motivo por el que Herazo y Baéz no jugarán el clásico

Sin embargo, ambos futbolistas no podrán estar a la orden de sus entrenadores, debido a que la documentación de las transferencias no pudo ser presentada debido a que ese sector de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) no trabaja los días viernes. Sebastián Coates sí podrá estar a la orden y hacer su debut, ya que todo el papeleo fue presentado días antes.