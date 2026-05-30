El PSG y el Arsenal se citan en Budapest por la gloria europea

1. El Cerrojo de Londres vs. El Balón de Oro
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David Raya (Arsenal): Consolidado en la élite mundial, el guardameta español llega tras asegurar su tercer Guante de Oro consecutivo en Inglaterra con 18 vallas invictas. En Champions exhibe registros imperiales: solo 9 goles concedidos y 9 partidos imbatido.
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Ousmane Dembélé (PSG): El actual Balón de Oro y MVP de la Ligue 1 por segundo año consecutivo lidera el frente parisino. Tras ser decisivo en las eliminatorias ante el Liverpool y el Bayern Múnich, busca revalidar el trono europeo.
2. La Sorpresa Rusa vs. La Amenaza Sueca
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Matvey Safonov (PSG): El internacional ruso hará historia como el primer portero de su país en ser titular en una final de Champions. Aunque inició el curso a la sombra, se ganó la confianza absoluta de Luis Enrique tras su heroica actuación en la Copa Intercontinental. Registra cuatro partidos imbatido en diez compromisos europeos.
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Viktor Gyökeres (Arsenal): El ariete sueco, avalado por sus más de 90 goles en su etapa previa en Portugal, se ha consolidado como la referencia ofensiva de Mikel Arteta. Su despliegue físico y sus 5 goles en 12 partidos de Champions representan la principal amenaza para la zaga gala.
La Metamorfosis de los 300 Millones: El Nuevo Arsenal de Arteta
El último precedente europeo entre ambos conjuntos favoreció ampliamente al PSG, que se impuso 1-0 en el Emirates y 2-1 en el Parc des Princes.
Un año después, la estabilidad del PSG —cuya única gran novedad es la titularidad de Safonov en detrimento de Gianluigi Donnarumma— contrasta de lleno con la revolución total del Arsenal. Con una inversión histórica superior a los 300 millones de dólares durante el último mercado estival, Mikel Arteta ha diseñado un bloque mucho más versátil, intenso y robusto.
De la línea defensiva de la pasada campaña, solo William Saliba apunta a repetir titularidad, reforzada ahora con la solidez de Gabriel y la incorporación de perfiles de primer nivel como Piero Hincapié o Riccardo Calafiori. En la sala de máquinas, el Arsenal ha ganado criterio y despliegue con la llegada de un organizador retrasado como Martín Zubimendi, la creatividad de Eberechi Eze y el recorrido de Noni Madueke, culminando en un ataque letal donde alternan el sueco Gyökeres y un recuperado Kai Havertz.