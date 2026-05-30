El PSG y el Arsenal se citan en Budapest por la gloria europea

El Puskás Aréna de Budapest se convertirá este sábado en el epicentro del fútbol mundial cuando el París Saint-Germain (PSG) y el Arsenal FC se enfrenten en la gran final de la UEFA Champions League. El encuentro presenta una narrativa de contrastes absolutos: el vigente campeón contra el aspirante inédito, un ataque demoledor frente a una defensa inexpugnable, y la veteranía de un banquillo galardonado frente a la revolución táctica de un técnico de la casa.