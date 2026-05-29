En una edición muy particular de Roland Garros, que en apenas dos ruedas, ambos favoritos al título (Jannik Sinner y Novak Djokovic) quedaron eliminados en la segunda ronda del torneo. A esto se le suma que de los diez primeros preclasificados, tan sólo tres de ellos continúan en carrera.
impensado
Batacazos históricos en Roland Garros: Djokovic y Sinner eliminados
Novak Djokovic cayó en tercera ronda ante Joao Fonseca, mientras que Jannik Sinner no pudo avanzar de la segunda al caer ante Juna Manuel Cerúndolo.