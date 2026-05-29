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Deportes Roland Garros | Sinner |

impensado

Batacazos históricos en Roland Garros: Djokovic y Sinner eliminados

Novak Djokovic cayó en tercera ronda ante Joao Fonseca, mientras que Jannik Sinner no pudo avanzar de la segunda al caer ante Juna Manuel Cerúndolo.

Djokovic eliminado de Roland Garros.

Djokovic eliminado de Roland Garros.
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En una edición muy particular de Roland Garros, que en apenas dos ruedas, ambos favoritos al título (Jannik Sinner y Novak Djokovic) quedaron eliminados en la segunda ronda del torneo. A esto se le suma que de los diez primeros preclasificados, tan sólo tres de ellos continúan en carrera.

El tenista italiano ganó los primeros dos sets e incluso llegó a estar 5-1 en el tercero, pero producto de una lesión que lo molestó y al fantástico partido que logró plasmar Juan Manuel Cerúndolo, el argentino se terminó llevando una victoria histórica.

Con el número uno afuera, se le abría el camino a Novak Djokovic. En la tercera ronda, el serbio también comenzó dos sets arriba, pero el brasilero Joao Fonseca demostró por que es una de las grandes promesas de este deporte, remontó el partido y eliminó al número tres del mundo.

Quien corre con ventaja ahora es Alexander Zverev, quien derrotó a Halys y se metió en la cuarta ronda del certamen.

¿Cómo sigue el Roland Garros?

Es una edición muy particular de este certámen debido a que de los diez cabezas de serie, tan sólo tres siguen en competencia. Alexander Zverev, Félix Auger-Aliassime y Flavio Cobolli.

A continuación repasamos los cruces de la tercera ronda que se disputarán este sábado

  • Juan Manuel Cerúndolo (ARG) vs Martín Landaluce (ESP)
  • Matteo Berrettini (ITA) vs Facundo Comesaña (ARG)
  • Jaime Faria (POR) vs Frances Tiafoe (USA)
  • Matteo Arnaldi (ITA) vs Raphaël Collignon (BEL)
  • Félix Auger-Aliassime (CAN) vs Brandon Nakashima (USA)
  • Moïse Kouamé (FRA) vs Alejandro Tabilo (CHI)
  • Flavio Cobolli (ITA) vs Learner Tien (USA)
  • Francisco Cerúndolo (ARG) vs Zachary Svajda (USA)

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