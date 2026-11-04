Ex árbitro uruguayo será nuevo Director de Arbitraje de Emiratos Árabes Unidos

En las últimas horas, la Federación de Fútbol de los Emiratos Árabes Unidos (UAEFA) anunció a Jorge Larrionda como el nuevo Director de Arbitraje de esa federación. El ex árbitro uruguayo cuenta con una larga trayectoria y experiencia en la FIFA.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Jorge Larrionda, que supo arbitrar los Mundiales 2006 y 2010, se retiró en el año 2012 y pasó a ocupar un puesto en la Comisión de Árbitros de la FIFA dónde estuvo durante cuatro años. Además, entre 2015 y 2020 ocupó ese mismo lugar pero en Conmebol.
Fue instructor técnico principal de arbitraje de la FIFA en dónde preparó a los árbitros para los Mundiales 2014, 2018, 2022 y 2026; Mundial de clubes, Copa Árabe, Juegos Olímpicos y las copas del Mundo en las categorías sub 20 y sub 17.