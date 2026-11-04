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Deportes Larrionda | arbitraje |

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Ex árbitro uruguayo será nuevo Director de Arbitraje de Emiratos Árabes Unidos

Jorge Larrionda fue oficializado en ese cargo, luego de estar como instructor técnico principal de arbitraje de la FIFA.

Jorge Larrionda nuevo Director de Arbitraje de Emiratos Árabes Unidos.

Jorge Larrionda nuevo Director de Arbitraje de Emiratos Árabes Unidos.
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En las últimas horas, la Federación de Fútbol de los Emiratos Árabes Unidos (UAEFA) anunció a Jorge Larrionda como el nuevo Director de Arbitraje de esa federación. El ex árbitro uruguayo cuenta con una larga trayectoria y experiencia en la FIFA.

Jorge Larrionda, que supo arbitrar los Mundiales 2006 y 2010, se retiró en el año 2012 y pasó a ocupar un puesto en la Comisión de Árbitros de la FIFA dónde estuvo durante cuatro años. Además, entre 2015 y 2020 ocupó ese mismo lugar pero en Conmebol.

Fue instructor técnico principal de arbitraje de la FIFA en dónde preparó a los árbitros para los Mundiales 2014, 2018, 2022 y 2026; Mundial de clubes, Copa Árabe, Juegos Olímpicos y las copas del Mundo en las categorías sub 20 y sub 17.

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