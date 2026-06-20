El jugador que quiere Aguirre sí o sí en Peñarol y la zona que tendrá que reforzar

Busca un zaguero

A menos de un mes que se retome la actividad oficial, hay una zona en el campo de juego del equipo mirasol que comienza a sufrir bajas importantes: la defensa.

En las últimas horas Emanuel Gularte se despidió de Peñarol por medio de un posteo que hizo en sus redes sociales. “Gracias por permitirme defender la camiseta más gloriosa del mundo. Gracias por hacerme sentir parte. Hasta pronto carboneros”, escribió el zaguero que va a seguir su carrera en el Sporting Gijón de España.

Otra baja que se confirmó en el equipo la Fiera es la de Matías González. El defensor —que juega tanto de central como de lateral derecho— se irá a préstamo a Central Español para poder sumar minutos.

La otra baja que podría darse es la de Nahuel Herrera. Su representante, Edgardo Lasalvia, indicó que en las últimas horas existieron varios sondeos por el defensor de 21 años. “Me llegó una propuesta muy importante de Alemania para que gane 10 veces más”, sostuvo en diálogo con la radio Sport 890.

En Peñarol pretenden negociarlo y retenerlo hasta fin de año a Herrera, pero está la chance de que pueda ser transferido en este mercado.

En una primera instancia y ante la posibilidad de varias bajas en ese sector del campo, el club pensó en la posibilidad del regreso del zaguero Guzmán Rodríguez que juega en Red Bull Bragantino y que se repuso de una operación de ligamentos cruzados de una de sus rodillas. Sin embargo, según el presidente Ignacio Ruglio esa posibilidad es "es muy complicada".