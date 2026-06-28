Finalmente, Javier Milei le soltó la mano a Adorni minutos antes del partido de Argentina

La decisión no parece responder a una cuestión ética sino a una lógica de supervivencia política. Si el escándalo seguía creciendo, el daño ya no alcanzaba únicamente al vocero: amenazaba con golpear el corazón mismo del oficialismo.

El propio Milei había anticipado, durante una gira por España, que si la Justicia encontraba responsabilidades, Adorni sería desplazado. Un día después, la renuncia estaba sobre la mesa. Casualidad o sincronización política, cada lector sacará sus conclusiones.

En su carta de despedida, Adorni denunció haber sido víctima de hostigamiento mediático contra él y su familia y negó haber cometido delitos. Es la explicación habitual cuando la política deja de ofrecer micrófonos y empieza a ofrecer expedientes.

Repercusión fuera de Argentina

La repercusión cruzó rápidamente las fronteras argentinas. Diversos medios internacionales describieron la salida como el mayor golpe político sufrido hasta ahora por la administración Milei y observaron con atención el impacto que el episodio podría tener sobre la imagen del Gobierno en el exterior.

Paradójicamente, un gobierno que llegó prometiendo terminar con los privilegios terminó enfrentando preguntas sobre uno de sus funcionarios más cercanos. La diferencia entre "la nueva política" y la vieja parece reducirse, una vez más, a quién ocupa el atril durante la conferencia de prensa.

Porque en la Argentina de Milei la motosierra sigue funcionando, pero cuando el ajuste amenaza con alcanzar al poder, siempre aparece un fusible dispuesto a quemarse primero. Y esta vez ese fusible tuvo nombre y apellido: Manuel Adorni.