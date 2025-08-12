El video que lanzó Peñarol con la estampita de Aguirre en la previa del choque ante Racing

El encuentro tiene la particularidad que los hinchas aurinegros volverán al Campeón del Siglo en la Copa Libertadores luego de que los tres primeros partidos de la fase de grupos fueran a puertas cerradas por la sanción recibida por Conmebol el año pasado.

Además, los hinchas tampoco pudieron estar en el clásico del pasado sábado por el castigo de los incidentes en la final del Torneo Intermedio.

Por eso, con el regreso a su estadio y en una instancia avanzada de la Libertadores, hay una gran efervescencia en los hinchas aurinegros, quienes agotaron las entradas que se pusieron a la venta.

Los mismos once del clásico

Peñarol se preparan para uno de los partidos del año por la ida de los octavos de final del principal torneo de clubes de Conmebol. El equipo de Diego Aguirre enfrentará al actual Campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa, Racing de Avellaneda.

Para este partido, el técnco mirasol no realizaría en principio modificaciones en el once inicial que terminó goleando a Nacional por el torneo doméstico. El once de Peñarol para enfrentar a la Acamdemia sería Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Javier Maéndez, Nahuel Herrera y Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García y Maximiliano Silvera.