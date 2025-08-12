El video que lanzó Peñarol con la estampita de Aguirre en la previa del choque ante Racing

Tras los festejos del contundente triunfo clásico, los hinchas de Peñarol ya palpitan el cruce ante Racing y por ende a manifestar su ilusión de concurrir por primera vez a un encuentro copero este año, después de la sanción impuesta por Conmebol por los recibimientos en la Libertadores pasada.
El carbonero está en modo Copa Libertadores desde el arranque de la semana comenzó pensar en el juego ante los argentinos a la hora 21:30 en el estadio Campeón del Siglo.
Así se pudo ver en un video publicado en sus cuentas, en el que se ve a los jugadores cantando tras el triunfo ante su tradicional rival, con imágenes de los hinchas y con una aparición de un telón con una estampita de Diego Aguirre, el entrenador aurinegro.
El encuentro tiene la particularidad que los hinchas aurinegros volverán al Campeón del Siglo en la Copa Libertadores luego de que los tres primeros partidos de la fase de grupos fueran a puertas cerradas por la sanción recibida por Conmebol el año pasado.
Además, los hinchas tampoco pudieron estar en el clásico del pasado sábado por el castigo de los incidentes en la final del Torneo Intermedio.
Por eso, con el regreso a su estadio y en una instancia avanzada de la Libertadores, hay una gran efervescencia en los hinchas aurinegros, quienes agotaron las entradas que se pusieron a la venta.
Los mismos once del clásico
Peñarol se preparan para uno de los partidos del año por la ida de los octavos de final del principal torneo de clubes de Conmebol. El equipo de Diego Aguirre enfrentará al actual Campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa, Racing de Avellaneda.
Para este partido, el técnco mirasol no realizaría en principio modificaciones en el once inicial que terminó goleando a Nacional por el torneo doméstico. El once de Peñarol para enfrentar a la Acamdemia sería Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Javier Maéndez, Nahuel Herrera y Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García y Maximiliano Silvera.