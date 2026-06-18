El zaguero que fue ofrecido a Nacional y que tiene que pasar para que vuelva Espino

En un zaguero muy bueno y Nacional precisa un zaguero que ya conozca el club. Aunque jugó muy poco en el primero de Nacional, es un futbolista de la casa y eso pesa.

El otro ofrecido es Alan Medina y es un jugador que pretende el técnico Jorge Bava. El extremo fue Campeón Uruguayo con Liverpool, conoce al entrenador y pude ser una muy buena opción.

El vicepresidente de Nacional Flavio Perchman llega el próximo lunes a nuestro país ya que en estos momentos se encuentra en Miami disfrutando del Mundial.

Con el ofrecimiento del representante Gerardo Arias a Nacional por Falcón y Medina, se podría reflotar la llegada de Neves al tricolor. Sin lugar a dudas que son tres jugadores le pueden dar una muy buena mano al entrenador.

La situación de Espino

La llegada de a Alfonso Espino esta cada vez más cerca. Las partes están halando, habría un arreglo económico con el sueldo del lateral izquierdo. Pero lo que aún "tranca" por decirlo así la llegada del Pacha, es el contrato. El jugador pretende un contrato de 3 años y Nacional le ofrecería 2. Es muy probable que las partes lleguen a un arreglo ya que Espino quiere jugar en Nacional y Nacional quiere a Espino. Pero hay otro tema que tranca la situación. Para que llegue espino, Camilo Cándido tiene que salir de Nacional. El lateral izquierdo que llegó a principio de año, no cumplió las expectativas, ya que tuvo un muy flojo semestre. El jugador tiene un salario alto y es intención de Nacional que salga para poder ejecutar la llegada de Espino.