El zaguero que fue ofrecido a Nacional y que tiene que pasar para que vuelva Espino

Este miércoles hablábamos que Gabriel Neves había sido ofrecido a Nacional. Es más, el propio jugador, sin hablar, en su cuenta de Instagram subió sutilmente una foto suya jugando en Nacional. Esto generó expectativa en los hinchas. Pero al parecer, Flavio Perchman, habló con el programa Pasión Tricolor y comentó que por el momento Gabriel Neves no estaba en carpeta.
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Pero en la noche del miércoles llegaron más noticias sobre este tema. Los tricolores recibieron un ofrecimiento por Gabriel Neves pero hay dos nombre más. Maximiliano Falcón y Alan Medina salen a escena y figuran como dos nombres que podrían interesar en Nacional.
Maxi Falcón ex zaguero de Nacional, apenas llegó a jugar 3 partidos con los albos en 2015. Luego de un exitoso pasaje por Colo Colo de Chile, en estos momentos juega en Inter Miami con Luis Suárez y Lionel Messi.
En un zaguero muy bueno y Nacional precisa un zaguero que ya conozca el club. Aunque jugó muy poco en el primero de Nacional, es un futbolista de la casa y eso pesa.
El otro ofrecido es Alan Medina y es un jugador que pretende el técnico Jorge Bava. El extremo fue Campeón Uruguayo con Liverpool, conoce al entrenador y pude ser una muy buena opción.
El vicepresidente de Nacional Flavio Perchman llega el próximo lunes a nuestro país ya que en estos momentos se encuentra en Miami disfrutando del Mundial.
Con el ofrecimiento del representante Gerardo Arias a Nacional por Falcón y Medina, se podría reflotar la llegada de Neves al tricolor. Sin lugar a dudas que son tres jugadores le pueden dar una muy buena mano al entrenador.
La situación de Espino
La llegada de a Alfonso Espino esta cada vez más cerca. Las partes están halando, habría un arreglo económico con el sueldo del lateral izquierdo. Pero lo que aún "tranca" por decirlo así la llegada del Pacha, es el contrato. El jugador pretende un contrato de 3 años y Nacional le ofrecería 2. Es muy probable que las partes lleguen a un arreglo ya que Espino quiere jugar en Nacional y Nacional quiere a Espino. Pero hay otro tema que tranca la situación. Para que llegue espino, Camilo Cándido tiene que salir de Nacional. El lateral izquierdo que llegó a principio de año, no cumplió las expectativas, ya que tuvo un muy flojo semestre. El jugador tiene un salario alto y es intención de Nacional que salga para poder ejecutar la llegada de Espino.