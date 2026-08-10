Nacional: la continuidad de Bava pende de un hilo y este lunes se toma la decisión final

Otro dolor de cabeza para los hinchas de Nacional. Ya decir decepción es algo que los hinchas ya están acostumbrados en esta temporada. Otro partido malo, otro partido sin una idea táctica. Sin cambios que cambien.

Los números de Bava

Los números de Bava, quien se hizo cargo de Nacional el 24 de marzo, tras tomar el lugar de Jadson Viera, son muy malos: 11 triunfos, tres empates y 10 derrotas, con 40 goles a favor y 38 en contra.

El entrenador dejó en claro, en nota televisiva y en conferencia de prensa que no tuvo ninguna "comunicación" de parte de los dirigentes, que no renunciará a su cargo, que tiene las fuerzas "intactas" para seguir y que solo se irá de Nacional si no logra el objetivo de ser campeón a fin de año.

"Esto termina cuando termina, sino no ahí sí. Vine acá a salir campeón, no me puedo permitir salir campeón en todos lados menos acá, salí campeón en todos lados menos en uno", afirmó.

Sobre el momento el técnico fue contundente: "Decepcionado por el resultado y el rendimiento. No fue un buen partido. Así que, a dar vuelta la página".

Consultado sobre si había puesto el cargo a disposición el técnico fue muy claro: "No, yo no comuniqué nada y tampoco me han comunicado nada. Pero es parte de esto. De mi parte no, y no me han comunicado nada. Es parte del juego y de mi profesión, más aún en un equipo grande como Nacional. Estuvimos en reunión con el cuerpo técnico, como en todos los partidos, ganando o perdiendo, siempre nos quedamos reunidos analizando lo que pasó".

Habrá que esperar unas horas más, pero el futuro de Bava está más fuera que dentro de Nacional, y hoy los directivos le comunicarán la decisión final al entrenador.