Empate con sabor amargo entre Racing y Cerro

De ahí en más, Racing creció pero sin ser del todo claro y con definiciones imprecisas, lo que permitió a Cerro mantenerse en partido. Y esto iba a derivar en que en la segunda parte, la vista aprovechó un contragolpe qué encontró la defensa mal parada, volcaron el juego a la derecha desde donde se volcó un pase al medio, por donde apareció Berríos para poner la igualdad.

Con este empate, Racing llegó a doce puntos en el actual Apertura, mientras que para los de Ignacio Pallas, el empate les asegura mantener una distancia con Fénix en los promedios, pero sigue muy atento aún a esta tabla. Solo ganó un partido en el torneo, casualmente ante Rampla Juniors.

Datos de Racing 1-1 Cerro

Racing: Renzo Bacchia, Guillermo Cotugno, Hugo Magallanes, Lucas Monzón, Martín Ferreira (74′ Thiago Espinosa), Erik De Los Santos (74′ Juan Sebastián Rivero), Lucas Rodríguez, José Varela (90’+2 Santiago Mederos), Jonathan Urretaviscaya (74′ Agustín Alaniz), Tomás Verón Lupi (90’+2 Carlos Airala) y Dylan Nandin. Director técnico: Eduardo Espinel.

Cerro: Darío Denis, Emiliano Álvarez (71′ Nahuel Petillo), Alejo Macelli, Pablo Lacoste, Mathías Abero, Yonathan Gorgoroso, Martín Rabuñal (46′ Enrique Femia), Rodrigo Marín (89′ Mariano Peralta Bauer), Joshuan Berrios, Santiago Ramírez (74′ Emiliano Villar) y Bruno Scorza (46′ Lucas Rodríguez). Director técnico: Ignacio Pallas. }

Goles: 24′ Dylan Nandin (R), 56′ Lucas Rodríguez (C).

Tarjetas amarillas: 48′ Lucas Rodríguez (C), 50′ Yonathan Gorgoroso (C), 79′ Hugo Magallanes (R), 90’+4 Mathías Abero (C).