En el entretiempo de Uruguay-Perú, Jorge Drexler brindará un espectáculo con sorpresas

Instituciones en el espectáculo

Convocó para eso a lo que calificó como “dos instituciones musicales novedosas y maravillosas de la escena musical” uruguaya: la Rueda de Candombe y la orquesta sinfónica SUSI en formato octeto de viento.

Añadió que en el espectáculo hará un recorrido por "unas canciones mías, rápido, porque el entreacto debe tener una duración muy específica”.

Indicó que a sugerencia del director y arreglador de SUSI, Nacho Algorta, tomará “varias melodías” pertenecientes a canciones dedicadas a la Selección.

“Uruguay tiene una cosa que yo no conozco en otros lados: tiene muchas canciones escritas para su selección. Eso en España no existe, por ejemplo”, explicó.

“Si escuchan con atención van a reconocer un montón de canciones que amamos y que son muy importantes para nosotros”, completó.

Músicos invitados

Los acompañantes de Drexler serán Rueda de Candombe, una banda que pasó del ámbito local a representar a Uruguay en el Festival de Cannes y recientemente en Brasil. Es una formación acústica dedicada a divulgar el repertorio candombero.

Por su lado, la Selección Uruguaya Sinfónica, una orquesta que dirige Nacho Algorta, es una agrupación que h acompañado a diversas bandas de la escena rock local.