Deportes Jorge Drexler |

candombe y fútbol

En el entretiempo de Uruguay-Perú, Jorge Drexler brindará un espectáculo con sorpresas

Fútbol y música muchas veces van de la mano y en este caso del partido Uruguay-Perú, Jorge Drexler se encargará de demostrarlo.

Jorge Drexler estará presente en el entretiempo de Uruguay-Perú.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Fabián Tapia

El partido que hoy juega la celeste frente a la selección de Perú tendrá un condimento especial: en el entretiempo, el músico Jorge Drexler brindará un espectáculo en homenaje al combinado en el que presentará nuevos temas. Tendrá, además, un acompañamiento de lujo: la banda Rueda de Candombe y la orquesta sinfónica SUSI (Selección Uruguaya Sinfónica).

Drexler, radicado en España, viajó especialmente invitado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para dar el espectáculo. En rueda de prensa dijo que esta oportunidad es una “locura” y un “desafío”.

Estoy muy, muy feliz y muy agradecido a la AUF y a todos los que hicieron posible, los que me invitaron a venir aquí”, dijo. "Para estar a la altura de un desafío” preparó “un concierto muy especial” y “completamente diferente” a los que da.

Instituciones en el espectáculo

Convocó para eso a lo que calificó como “dos instituciones musicales novedosas y maravillosas de la escena musical” uruguaya: la Rueda de Candombe y la orquesta sinfónica SUSI en formato octeto de viento.

Añadió que en el espectáculo hará un recorrido por "unas canciones mías, rápido, porque el entreacto debe tener una duración muy específica”.

Indicó que a sugerencia del director y arreglador de SUSI, Nacho Algorta, tomará “varias melodías” pertenecientes a canciones dedicadas a la Selección.

“Uruguay tiene una cosa que yo no conozco en otros lados: tiene muchas canciones escritas para su selección. Eso en España no existe, por ejemplo”, explicó.

“Si escuchan con atención van a reconocer un montón de canciones que amamos y que son muy importantes para nosotros”, completó.

Músicos invitados

Los acompañantes de Drexler serán Rueda de Candombe, una banda que pasó del ámbito local a representar a Uruguay en el Festival de Cannes y recientemente en Brasil. Es una formación acústica dedicada a divulgar el repertorio candombero.

Por su lado, la Selección Uruguaya Sinfónica, una orquesta que dirige Nacho Algorta, es una agrupación que h acompañado a diversas bandas de la escena rock local.

Temas

