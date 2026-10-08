En el mejor momento de Nacional es difícil que Mejía pueda jugar en lo que queda del 2026

La principal novedad en la retaguardia es el retorno del costarricense Francisco Calvo, cuya llegada confirma la intención del cuerpo técnico de mantener la línea de tres defensores que tan buen resultado dio el pasado lunes. Con la vuelta del "Tico", Carreño conformaría la zaga junto a Sebastián Coates y la duda que se plante es entre Luciano Rodríguez y Tomás Viera. El problema que tiene el entrenador, es que tanto Calvo como Viera son zurdos, por lo cual crecen las posibilidades de que el juvenil Luciano Rodríguez siga en el once inicial, ya que jugar con dos stopper zurdos no es lo más recomendable.