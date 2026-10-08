En el mejor momento de Nacional es difícil que Mejía pueda jugar en lo que queda del 2026

A cuatro días de disputar un nuevo encuentro crucial en este Torneo Clausura, el Nacional de Daniel Carreño afina los últimos detalles para medirse ante Central Español. En un certamen donde el conjunto tricolor afronta cada fin de semana como una auténtica final. Los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Los Céspedes han traído certezas en el esquema táctico y la reincorporación de figuras clave tras la fecha FIFA.
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La principal novedad en la retaguardia es el retorno del costarricense Francisco Calvo, cuya llegada confirma la intención del cuerpo técnico de mantener la línea de tres defensores que tan buen resultado dio el pasado lunes. Con la vuelta del "Tico", Carreño conformaría la zaga junto a Sebastián Coates y la duda que se plante es entre Luciano Rodríguez y Tomás Viera. El problema que tiene el entrenador, es que tanto Calvo como Viera son zurdos, por lo cual crecen las posibilidades de que el juvenil Luciano Rodríguez siga en el once inicial, ya que jugar con dos stopper zurdos no es lo más recomendable.
La lesión de Mejía
Sin embargo, la buena noticia del regreso defensivo se vio empañada por el parte médico oficial emitido sobre el arquero Luis Mejía. El guardameta panameño sufrió una lesión miotendinosa en el tríceps sural, afección que se localiza en la unión entre los músculos de la pantorrilla y el tendón. De acuerdo con especialistas consultados por Caras y Caretas, no se trata de un daño en el tendón de Aquiles ni de un desgarro convencional, lo que implica un proceso de recuperación sensiblemente más prolongado.
Se estima que la rehabilitación de Mejía demandará entre 40 días antes de quedar a disposición del cuerpo técnico. Sacando cálculos dentro del calendario, el golero podría estar de regreso hacia sobre el 20 de noviembre, en el marco del cierre del torneo. La fecha exacta de su retorno sigue supeditada a los tiempos de evolución y al ajuste del fixture local, considerando que la actividad del fin de semana del 7 y 8 de noviembre se verá pausada por la visita del Papa a nuestro país.
Lo concreto es que el panameño, difícilmente vuelve a jugar en lo que resta de la temporada.