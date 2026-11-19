De cara al cierre del Torneo Clausura frente a Cerro, este viernes a las 16:30 en el Estadio Luis Tróccoli, el entrenador de Nacional, Daniel Carreño, se ve obligado a rearmar su última línea debido a múltiples ausencias. Sin embargo, el panorama deportivo se ve opacado por la creciente incertidumbre respecto a la continuidad del cuerpo técnico para la temporada 2027.
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Defensa improvisada y la duda de Gómez
A la ya confirmada baja por lesión de Bruno Zuculini y la imposibilidad de contar a tiempo con Francisco Calvo, se sumó una ausencia de peso en la zaga: el capitán Sebastián Coates alcanzó la quinta tarjeta amarilla en el último encuentro ante Albion y deberá cumplir un partido de suspensión.
Ante este escenario, la defensa para visitar el Tróccoli estará conformada por Emiliano Ancheta, Agustín Rogel y Tomás Viera. Aunque Carreño aún tiene la mayoría del equipo definido, mantiene algunas interrogantes, por ejemplo todavía no se sabe si Maximiliano Gómez será titular ante los albicelestes. El goleador y figura del equipo encendió las alarmas tras disputar pocos minutos ante Albion, pero los estudios médicos descartaron cualquier tipo de lesión. Sin embargo, no terminó bien el último entrenamiento y es probable que vaya al banco de suplentes. Así las cosas, el once sería con Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel y Tomás Viera; Gastón Martirena, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Camilo Cándido y Luciano González; Tiziano Correa y Maximiliano Silvera.
El desgaste de Carreño y el factor Pablo Repetto
Más allá de lo estrictamente futbolístico y de la irregularidad en los resultados, en la interna de Nacional reina un clima de cautela por el futuro de su director técnico. Si bien Carreño ha reiterado públicamente que postergará cualquier definición hasta culminar todas las competencias oficiales, todo indica que las posibilidades de que continúe en el cargo en 2027 todavía no están definidas. El desgaste acumulado por la presión desde su llegada y actual situación del club podrían alejar al entrenador de Los Céspedes.
En la directiva tricolor pondrán todo arriba de la mesa, hablarán con el entrenador y luego tomarán una decisión. Si no continúa Carreño los dirigentes se plantean activar el plan de sucesión, donde ya pica en punta un viejo conocido de la institución: Pablo Repetto.
El actual entrenador de Independiente Santa Fe finaliza su vínculo contractual en Colombia el próximo 31 de diciembre, lo que facilitaría su retorno. Repetto, quien se consagró campeón uruguayo con Nacional en 2022, ostenta un respaldo clave dentro de la dirigencia: fue el último entrenador en completar una temporada entera al frente del club sin ser cesado, logrando revertir un complejo arranque de ciclo para terminar levantando el título.