El desgaste de Carreño y el factor Pablo Repetto

Más allá de lo estrictamente futbolístico y de la irregularidad en los resultados, en la interna de Nacional reina un clima de cautela por el futuro de su director técnico. Si bien Carreño ha reiterado públicamente que postergará cualquier definición hasta culminar todas las competencias oficiales, todo indica que las posibilidades de que continúe en el cargo en 2027 todavía no están definidas. El desgaste acumulado por la presión desde su llegada y actual situación del club podrían alejar al entrenador de Los Céspedes.

En la directiva tricolor pondrán todo arriba de la mesa, hablarán con el entrenador y luego tomarán una decisión. Si no continúa Carreño los dirigentes se plantean activar el plan de sucesión, donde ya pica en punta un viejo conocido de la institución: Pablo Repetto.

El actual entrenador de Independiente Santa Fe finaliza su vínculo contractual en Colombia el próximo 31 de diciembre, lo que facilitaría su retorno. Repetto, quien se consagró campeón uruguayo con Nacional en 2022, ostenta un respaldo clave dentro de la dirigencia: fue el último entrenador en completar una temporada entera al frente del club sin ser cesado, logrando revertir un complejo arranque de ciclo para terminar levantando el título.