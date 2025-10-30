En medio de los festejos, Peñarol abrochó su primera incorporación para el 2026

Así las cosas, Peñarol se movió rápido y en las últimas horas acordó la contratación del lateral derecho argentino Franco Escobar como primer refuerzo de cara a la próxima temporada.

Según informó el periodista de Carve Deportiva Wilson Méndez, el futbolista de 30 años firmó este miércoles su contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, con opción a renovar por una temporada más (con un aumento de sueldo ya acordado, en caso de que se realice la renovación).

Escobar, que llegará libre tras su pasaje por Houston Dynamo de la Major League Soccer, fue un pedido expreso y prioritario de Diego Aguirre. Anteriormente, pasó por Atlanta y Los Ángeles FC de la MLS, y por Newells Old Boys de Rosario (Argentina).

Además, el presidente Ignacio Ruglio contó que a partir de ahora y a raíz de dichos anteriores, implementará “un nuevo formato de trabajo” con respecto a los futbolistas que lleguen a Peñarol: “Todo lo que sea pedido por Diego quedará escrito en la comisión de pases y contrataciones, y cada integrante de esta llama a Diego para corroborar, así no siguen diciendo que alguno lo pide Diego y otro no”.

Aguirre se refirió, en conferencia de prensa tras la obtención de la Copa AUF Uruguay ante Plaza Colonia, a la llegada de Escobar: “Es un jugador que pedimos hace como dos meses, después de analizar y buscar mucha información en todo sentido, con compañeros y exentrenadores, como hacemos casi siempre. Va a ser una alta importante para el próximo año. Tiene buenos pergaminos y una linda carrera. Está en un momento bueno de madurez, como para poder sumar al equipo”.