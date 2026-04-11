Nacional volvió a fallar y cayó 4-2 ante Deportivo Maldonado en un duelo clave

La reacción tricolor llegó tras una desatención defensiva: una mala salida del arquero Diego Segovia en un balón aéreo fue aprovechada por Nicolás López, que apareció bien ubicado para marcar el 1-1. El propio “Diente” volvió a ser determinante a los 39’, cuando transformó en gol un penal generado tras una jugada que él mismo inició y que terminó con falta en el área.

Sin embargo, la ventaja duró poco. Apenas un minuto después, un intento de despeje de Tomás Viera rebotó en Christian Tabó y terminó en el empate 2-2, en otra acción que reflejó los problemas defensivos del equipo de Bava.

Deportivo Maldonado aprovechó el cierre

En el complemento, Nacional movió el banco con el ingreso de Maximiliano Silvera, buscando mayor peso ofensivo. Pero cuando el partido parecía encaminarse al empate, llegó el golpe final. A los 80’, un pelotazo largo encontró mal parado a Viera, que no logró controlar, y Guillermo López —jugador a préstamo desde Nacional— aprovechó para marcar el 3-2.

El cierre fue aún más adverso para el tricolor: Nicolás López, autor de los dos goles, vio la tarjeta roja tras una reacción sobre Maximiliano Noble, dejando a su equipo con diez hombres en los minutos finales.

Sufrir sin el Diente López

Ya en tiempo de adición Tomás Viera cometió una clara pena máxima tras una falta sobre De León para que Maximiliano Noble, de gran partido, tuviera su premio y pusiera el 4-2.

La derrota no solo deja a Nacional sin puntos en un duelo directo, sino que vuelve a exponer problemas estructurales en su funcionamiento, en un momento del campeonato donde cada traspié pesa en la tabla y en el ánimo del equipo.

Los albos no levantan cabeza y perdieron 17 puntos de 33 posibles en el Torneo, sumando cinco caídas. Los fernandinos pelean bien arriba.